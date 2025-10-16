【SNSで大バズり中！】VTの話題商品を徹底解説！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」が、いまSNSで大きな話題を集めています。中でも「PDRN+カプセルクリーム100」は、“#水光肌になれる” “ハリ・ツヤ感アップ”と多数の口コミが拡散中！

今回は、その話題のクリームを中心に、VTの人気シリーズ＆お得な限定セットをまとめてご紹介します。

■ SNSで話題！PDRN+カプセルクリーム100とは？

今SNSで話題沸騰中！保湿しながらハリ・ツヤアップが叶うと、多くのユーザーから注目を集めています。高麗人参由来の植物性PDRN+(TM)※1をはじめ、こだわりの保湿成分を贅沢に配合し、徹底的に“水光肌”をサポート。

・植物性PDRN+(TM)※1（高麗人参由来）：肌のハリ・キメをサポート

・9種のペプチド※2：ハリと潤いを集中ケア

・10種のヒアルロン酸※3：角質層のすみずみまで水分チャージ

・セラミドNP※4・パンテノール※4：うるおいバリアを形成し、乾燥から肌を守る

みずみずしく軽やかなジェルテクスチャーでべたつかず、カプセルが弾けてなじむ瞬間、肌に自然なツヤを与える“光彩仕上げ※5”。朝晩のスキンケアはもちろん、メイク前の保湿ベースとしてもおすすめです。

■ 話題のPDRN+シリーズをラインナップ紹介！

『PDRN+カプセルクリーム100』のほかにも、同シリーズの製品を多数展開中。肌のお悩みや目的に合わせて、さまざまなアイテムを組み合わせて使えます。

・リードルS PDRN+ セラム：しっとりテクスチャーなのにべたつかずにツヤ感を与える。同シリーズの中でも特に人気が高く、保湿ケアアイテムとしてこれからの季節に大活躍間違いなし！

・リードルS PDRN+ マスク：集中保湿ケアで、翌朝の肌にうるおいとツヤをプラス。

・PDRN+ リードルS ミスト：メイクの上からも使える細かいミストで、乾燥を感じた瞬間にしっとり水分感とハリツヤ感をチャージ。

・PDRN+ リードルS 100：クリームテクスチャーがみっちりハリのある肌へ導く集中ケア導入美容液。

■ PDRN+シリーズのお得なセットも展開中！

VTは今年で日本上陸7周年を迎えました。皆様への日頃の感謝を込めて、人気のPDRN+シリーズからお得な記念セットを数量限定で展開中！この機会をお見逃しなく！（※PDRN+カプセルクリーム100はセット販売対象外）

・リードルS PDRN+ セラム 1+1セット：30mL × 2個 / \2,420（税込）

・リードルS PDRN+ マスク 5枚セット：5枚 / \792（税込）

・PDRN+ リードルS ミスト 2個セット：80mL × 2個 / \2,189（税込）

・PDRN+ リードルS 100 1+1セット：30mL × 2個 / \3,520（税込）

■ VTの看板商品「リードルS」のスペシャルキットにも大注目！

さらに、VTを代表する人気アイテム『リードルS』の1回分パウチが50個入ったユニバースキットも大好評発売中！毛穴※6・ハリ・光彩感※5・保湿・エイジングケア※7などお肌悩みに合わせて贅沢に選べるセットで、“おうちエステ”を手軽に体験できます。

・内容量： 1.5mL × 50包入り

（S100 REEDLE 10包／S300 REEDLE 10包／REEDLE S MILD ESSENCE GLUTATHIONE 10包／REEDLE S MILD ESSENCE PEPTIDE 10包／REEDLE S MILD ESSENCE EGF 10包）

・価格： \1,639（税込）

※ドン・キホーテ限定商品

■ 手のひらサイズで使いやすい！「リードルS」ミニラインも登場

人気の「リードルS」シリーズから、持ち運びにも便利なミニサイズ（10mL）が新登場。全国のバラエティショップおよびドン・キホーテにて大好評発売中です。

〈リードルS ミニライン（3種）〉

肌の状態や目的に合わせて選べる3タイプを展開。

・リードルS 100（税込869円）：デイリーケアにぴったりの保湿タイプ

・リードルS 300（税込1,089円）：キメを整え、ツヤを与える集中ケアタイプ

・リードルS 700（税込2,189円）：ハリ・うるおいを高めるスペシャルケアタイプ

さらに、ドン・キホーテ限定アイテムとして

・ミニレッドリードルS 100（税込979円）も登場。

ドラゴンブラッド※8を配合し、角質層までうるおいを届けて健やかでハリのある肌へ導きます。

■ VTはあなたの肌に寄り添い続けます

肌悩みや季節の変化に合わせて、必要なケアを届けるVT。これからも、あなたの肌にやさしく寄り添うブランドとして、美しく健やかな肌づくりを応援します。

また、「商品を実際に試してみたい」、「メディア・媒体で取り上げたい」といったご連絡も大歓迎です。たくさんのお問い合わせをお待ちしております。

※1：ＤＮＡ-Ｎａ、オタネニンジン根エキス（いずれも保湿）

※2：トリペプチド-１、アセチルテトラペプチド-２、アセチルテトラペプチド-５、トリペプチド-１銅、パルミトイルトリペプチド-１、パルミトイルペンタペプチド-４、ヘキサペプチド-１１、ヘキサペプチド-９、パルミトイルトリペプチド-５（いずれも保湿）

※3：ヒアルロン酸ジメチルシラノール、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｋ、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸ジメチルシラノールＮａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ（いずれも保湿成分）

※4：セラミドＮＰ、パンテノール（保湿成分）

※5：うるおいによる

※6：うるおいを与えて毛穴を目立たなくすること

※7：年齢に応じた手入れ

※8：クロトンレクレリ樹脂(整肌)

