世界の強豪柔道家が東京に集結！「グランドスラム東京2025」チケット第１次先行販売（セブンイレブン抽選先行）を開始
公益財団法人全日本柔道連盟は、2025年12月6日(土)・7日(日)に東京体育館にて開催される、日本で唯一の国際大会「グランドスラム東京2025」のチケット第1次先行販売（セブンイレブン抽選先行）を開始しました。
チケット販売サイト：チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/judo-grandslam25/)
大会概要
期日：2025年12月6日(土)・7日(日)9:00開場 10:00予選ラウンド開始（予定）
会場：東京体育館（東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1）
主催：国際柔道連盟
主管：公益財団法人全日本柔道連盟
日程：
12月6日(土)【男子】90kg、100kg、100kg超【女子】48kg、52kg、57kg、63kg
12月7日(日)【男子】60kg、66kg、73kg、81kg【女子】70kg、78kg、78kg超
チケット販売情報
＜第1次先行販売（セブンイレブン抽選先行）＞
期間：10月16日(木)11:00～10月26日(日)23:59
取り扱いプレイガイド：チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2562898)
＜第2次先行販売（セブンイレブン先着先行）＞
期間：10月30日(木)10:00～11月14日(金)23:59
取り扱いプレイガイド：チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2562898)／セブンイレブン店頭マルチコピー機
＜一般販売＞
期間：10月30日(木)10:00～11月14日(金)23:59
取り扱いプレイガイド：チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2562898)・イープラス・ローソンチケット
＜インバウンド向け販売＞
期間：10月30日(木)10:00～11月14日(金)23:59
取り扱いプレイガイド：チケットぴあ
日本代表選手の発表
本大会に出場する選手は、11月1日・2日に行われる「2025年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会」後、強化委員会によって選考されます。発表は11月4日(火)夜を予定。
本大会に関する情報
本大会に関する情報は、「グランドスラム東京2025大会特設ページ(https://www.judo.or.jp/judo-grandslam/)」や連盟公式SNS（Instagram(https://www.instagram.com/ajjf_official/?hl=ja)・X(https://x.com/ajjf_judo)・Facebook(https://www.facebook.com/ajjf.judo)）、「スポーツナビ全柔連公式情報ページ(https://sports.yahoo.co.jp/official/writer/10469)」、Instagramの「グランドスラム東京2025大会アカウント(https://www.instagram.com/gstokyo_official/?hl=ja)」で随時発信しています。