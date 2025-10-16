次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』、『ソウルワーカー』コラボストーリーイベント第3部公開！新規コラボ戦闘員「エフネル」「ダーナ・オピニー」参戦

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明(シン・ジェミョン)]は、スマートフォン向け次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』において、現在開催中のアニメチックアクションRPG『Soulworker』（以下、ソウルワーカー）とのコラボレーションイベントの更新を2025年10月16日（木）のゲームアップデートにて実施いたしました。

本アップデートでは、コラボ限定ストーリーイベントの第3部公開をはじめ、新たなコラボ戦闘員やコラボスキン等を追加したほか、『ソウルワーカー』連動イベント特典の更新も実施しております。

◆コラボストーリーイベント「コラプテッドラストレコード」第3部公開

『ソウルワーカー』とのコラボストーリーイベント「コラプテッドラストレコード」の第3部を公開しました。

新たにメインステージ10種（ストーリーのみ2種）、Exステージ4種が登場し、ステージ報酬で獲得できる「Sコイン」や任務報酬（デイリー／ウィークリー／マンスリー）で入手できる「ジェニー」を、コラボ戦闘員を含むさまざまなアイテムと交換することができます。

本イベントは4部構成となり、10月30日（木）に第4部の公開を予定しております。

◆新規コラボ戦闘員「エフネル」「ダーナ・オピニー」参戦！

新たなコラボ戦闘員として、「エフネル」と「ダーナ・オピニー」が登場いたします。いずれもSSランク戦闘員で、10月30日（木）メンテナンス前まで製造確率がアップする特別イベントを実施いたします。

●エフネル（SSランク／軽装型／攻撃機）

●ダーナ・オピニー（SSランク／軽装型／攻撃機）

◆新規コラボスキン2種追加

新規コラボ戦闘員「エフネル」「ダーナ・オピニー」の参戦に合わせて、2体の新スキンを追加しました。アーリーアクセスパッケージ（エフネル：392ツナ缶、ダーナ・オピニー：367ツナ缶）にて10月30日（木）メンテナンス前まで入手可能です。

エフネル（ストリートグラフィティ：ネオンテクウェア）ダーナ・オピニー（Girls Night Out：ざ~こ(ハート)を倒すオープンバッグセーター）

※パッケージには「司令官の日誌」「誓約の指輪」を同梱。1アカウント1回限定で購入可能です。10月30日以降はコラボ戦闘員・スキンの単品販売を開始いたします。

◆コラボ記念『ソウルワーカー』連動イベント開催中！

『ソウルワーカー』とのコラボレーションを記念して、戦闘員を含む豪華報酬が受け取れるログインイベントや、経験値やドロップ率が50％アップする成長支援イベントを、11月13日（木）メンテナンス前まで開催しております。

また、ゲームをプレイして特定条件を達成することで、コラボ先のゲームで使用できる限定アイテムを獲得できる連動イベントを、『ラストオリジン』と『ソウルワーカー』の双方で実施。10月16日（木）メンテナンス後からは、『ソウルワーカー』で使用できる特典アイテムを「ダンシング・エフネル」に更新しております。

『ラストオリジン』プレイ特典『ソウルワーカー』プレイ特典

『ソウルワーカー』コラボ記念イベントの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・公式サイト告知：『LASTORIGIN』×『Soulworker』コラボレーションイベント開催！

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=660

『ソウルワーカー』では、上記イベントを含め『ラストオリジン』とのコラボイベントを10月23日（木）メンテナンス前まで多数実施しおります。この機会にぜひ『ソウルワーカー』をプレイしてください！

『ラストオリジン』コラボイベントの詳細は、『ソウルワーカー』のお知らせをご確認ください。

・『ラストオリジン』コラボデイリーミッションイベント

https://soulworker.pmang.jp/board/event/741

・『ラストオリジン』コラボレーションアバター登場

https://soulworker.pmang.jp/board/notice/792

・『ラストオリジン』コラボA.Rカード＆ソウルメイトピックアップ

https://soulworker.pmang.jp/board/notice/791

◆既存スキン4種の割引セール開催

以下の既存スキン4種を、10月30日（木）メンテナンス前までの期間限定で、通常の20％Offの割引価格で販売いたします。

●セール対象スキン

・プランクスター・マーキュリー（P-Strikers! マーキュリー）：134ツナ缶 ⇒ 108ツナ缶

・X-00ティアマト（P-Strikers! ティアマト）：136ツナ缶 ⇒ 109ツナ缶

・X-02ウル（P-Strikers! ウル）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶

・ランサーミナ（P-Strikers! ミナ）：147ツナ缶 ⇒ 118ツナ缶

左からP-Strikers! マーキュリー、ウル、ティアマト、ミナ

本アップデートでは、コラボ戦闘員の「イリス・ユマ」と「リリー・ブルームメルヘン」を含む、「戦闘員」「司令官の日誌」「誓約の指輪」をセットにしたキャラクターパッケージ12種の追加も実施しております。

『ソウルワーカー』コラボイベント及びアップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・公式サイト告知：10月16日メンテナンスのお知らせ

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=669

『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。

◆『ラストオリジン』とは？

『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。

本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。

・『ラストオリジン』 公式PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]

