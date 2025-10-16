¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè79²ó ¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤ÎºçÎ®ÅÍÁª¼ê¤¬3°Ì¡¢ÀÄÌøÁ±¤ÎÊåÁª¼ê¤¬5°ÌÆþ¾Þ¡ª
¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃÝÆâ ¹¨¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤ÎºçÁª¼ê¤ÈÀÄÌøÁª¼ê¤¬ 9 ·î 29 Æü～10 ·î 2 Æü¤Ë¼¢²ì¸©¡¦·ªÅì»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè79²ó ¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×¤ËÊ¡Åç¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ºçÁª¼ê¤¬3°Ì¡¢ÀÄÌøÁª¼ê¤¬5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë65kgµé¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºçÁª¼ê¤Ï 1²óÀï¤ò11-2¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¾¡¤Á¡£Â³¤¯2²óÀï¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÂåÉ½Áª¼ê¤Ë°ì»þ¥êー¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê 30 ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç 2 ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤ 4-2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤âÎäÀÅ¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç2-0¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñÍ¥¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âÃÎ¸©ÂåÉ½Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£²Ì´º¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10-0¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÇÔ¤ì¡¢·ë²Ì¤Ï3°ÌÆþ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÌøÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿74kgµé¤Ë¤Ï¡¢¿·µìÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬3Ì¾¡ÊÀÄÌøÁª¼ê´Þ¤à¡Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄÌøÁª¼ê¤Ï1²óÀï¤ò8-0¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¾¡Íø¤·¡¢ Â³¤¯2²óÀï¤Ç¤Ï 11-1 ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¾¡¤Á¡£ ½à·è¾¡¤Ç¤Ï2022Ç¯À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤ÎÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¥êー¥É¤¹¤ë¤â»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÉÔ³Ð¤ò¼è¤é¤ì¡¢3-3 ¤Î¥é¥¹¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤êÀË¤·¤¯¤âÇÔÀï¡¢¤½¤Î·ë²Ì 5 °ÌÆþ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¤Ï 1992Ç¯¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤òÁÏÉô°ÊÍè¡¢´ë¶È¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤âÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»ºµòÅÀ¤Î¤¢¤ëÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥º¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331987&id=bodyimage1¡Û
É½¾´¼°¤Ç¤ÎºçÁª¼ê¡Ê±¦¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331987&id=bodyimage2¡Û
É½¾´¼°¤Ç¤ÎÀÄÌøÁª¼ê¡Ê±¦¡Ë
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë65kgµé¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºçÁª¼ê¤Ï 1²óÀï¤ò11-2¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¾¡¤Á¡£Â³¤¯2²óÀï¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÂåÉ½Áª¼ê¤Ë°ì»þ¥êー¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê 30 ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç 2 ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤ 4-2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤âÎäÀÅ¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç2-0¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñÍ¥¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âÃÎ¸©ÂåÉ½Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£²Ì´º¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10-0¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÇÔ¤ì¡¢·ë²Ì¤Ï3°ÌÆþ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÌøÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿74kgµé¤Ë¤Ï¡¢¿·µìÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬3Ì¾¡ÊÀÄÌøÁª¼ê´Þ¤à¡Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄÌøÁª¼ê¤Ï1²óÀï¤ò8-0¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¾¡Íø¤·¡¢ Â³¤¯2²óÀï¤Ç¤Ï 11-1 ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¾¡¤Á¡£ ½à·è¾¡¤Ç¤Ï2022Ç¯À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤ÎÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¥êー¥É¤¹¤ë¤â»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÉÔ³Ð¤ò¼è¤é¤ì¡¢3-3 ¤Î¥é¥¹¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤êÀË¤·¤¯¤âÇÔÀï¡¢¤½¤Î·ë²Ì 5 °ÌÆþ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¤Ï 1992Ç¯¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤òÁÏÉô°ÊÍè¡¢´ë¶È¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤âÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»ºµòÅÀ¤Î¤¢¤ëÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥º¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331987&id=bodyimage1¡Û
É½¾´¼°¤Ç¤ÎºçÁª¼ê¡Ê±¦¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331987&id=bodyimage2¡Û
É½¾´¼°¤Ç¤ÎÀÄÌøÁª¼ê¡Ê±¦¡Ë
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø