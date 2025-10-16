水が磨く郷／草野本家のあかり物語～灯が歴史を誘う～「夜間特別公開」開催
国指定重要文化財草野本家は、幻想的な灯りを用いた夜間特別公開を行います。
また同時に、豊臣秀吉の弟で、その名参謀であった豊臣秀長の鎧が同家に伝わっており、これを一般公開いたします。
（一社）日田市観光協会は、この催しに情報発信の後援を行っております。
■月日：１０月１７日（金）、１８日（土）、２４日（金）、２５日（土）、３１日（金）、
１１月１日（土）、２日（日）、７日（金）、８日（土）、９日（日）、１４日（金）、１５日（土）、２１日（金）、２２日（土）（計１４日）
■開館時間：１８時３０分～２１時（入館時間２０時３０分まで）
※雨天中止 下記のインスタグラムでご確認ください。
■場所：草野本家 日田市豆田町１１－４
■内容： 重要文化財である住宅内の部屋や庭に、ランタンアーティスト三上真輝氏の
作品約２０基を設置するなど、特別なあかり空間を演出。
同時に、「豊臣秀長」の鎧も見学する事ができます。
■入館料：２，０００円（大人／１人）高校生以下保護者同伴で無料
１，５００円（大人／１人 ４人以上場合）
■インスタグラム↓
https://www.instagram.com/kusanohonke/
■お問い合わせ、草野本家 0973-24-4110
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
