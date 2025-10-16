結婚祝いや記念日に最適｜金沢伝統の箔一・千筋ビアグラスセット
金沢の伝統工芸「金沢箔」を現代のライフスタイルに取り入れたブランド〈箔一〉より、
上品な光沢が美しい「千筋 ビアグラス〈2個セット〉」が登場しました。
熟練の職人が一本一本丁寧に刻んだ“千筋模様”は、手に取るたびに光を柔らかく反射し、
金沢箔ならではの繊細なきらめきを演出します。
ガラスの透明感と金箔の温もりが重なり合い、注ぐビールの泡までも美しく引き立てます。
ペアセットのため、結婚祝いや新築祝い、両親への贈り物としても最適。
シンプルながらも高級感があり、和洋どちらのテーブルにも自然に調和します。
桐箱入りで贈答にもふさわしい佇まい。
職人技と現代デザインが融合した〈箔一〉のビアグラスは、
日常の一杯を特別な時間へと変える上質な逸品です。
【箔一】千筋 ビアグラス＜2個セット＞ | プレゼント
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a221-03012/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331977&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
