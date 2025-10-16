寄付決済のコングラント、クレジットカード決済の上限額を1,000万円に拡大

コングラント株式会社

ソーシャルセクターと企業向けに「寄付DXシステム」を提供するコングラント株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：佐藤正隆、以下「コングラント」）は、寄付DXシステム「コングラント」で提供するクレジットカード決済の決済上限額を1,000万円に拡大し、団体自身が上限金額を設定できる機能を実装したことをお知らせいたします。

本機能により、寄付者が高額寄付をしたい場合に、上限1,000万円であればクレジットカードでスムーズに決済することができるようになります。

例えば、

- 未曾有の大規模災害が起きた時- 国際的な人道危機・紛争により緊急支援が求められる時- 命を救われた経験などから医療へ寄付を行いたい時

このような際に、高額寄付が増えていくことを期待します。

最大1,000万円までのクレジットカードによる寄付決済が可能に

一般的に、クレジットカードによる寄付には上限が設けられており、これまでコングラントはクレジットカード決済による寄付決済金額の上限を100万円に設定しておりました。

100万円以上の寄付を行う場合は、銀行振込での受け付けに切り替える必要があり、手続きの手間や不便さから、寄付者にとって煩わしいハードルとなり得ます。

今回の機能改善は、コングラントが提供するクレジットカード決済のうち、決済代行会社のStripe Japanによる決済を対象とするもので、上限金額を1,000万円まで拡大しました。

コングラントの決済画面

同時に、各決済手段ごとに上限金額を団体が任意に設定できるようにしました。

これにより、団体は活動規模や寄付募集の目標に合わせて、

また、平時と非常時で上限額を変更するなど、柔軟に上限の調整が可能です。

【設定可能な決済金額の上限】

決済金額上限設定機能について詳細はこちら

https://help.congrant.com/26a14b833d54800a8501f4fc41c94f07

今後の展望

寄付者は利便性の高いクレジットカード決済で高額寄付を行うことができ、「寄付したい」と思った人の想いにすぐに、そしてスムーズに応えられるようになりました。



コングラントでは、「挑戦する、すべての寄付を支える」というミッションのもと、寄付者・団体双方の寄付DXに引き続き取り組んでまいります。

コングラント株式会社について

コングラント株式会社は、ソーシャルセクターと企業向けに寄付決済を中心とする「寄付DXシステム」を提供しています。寄付募集・決済・CRMなどNPO経営に必要なすべてをワンストップで提供し、導入団体は3,500団体以上、寄付流通総額は120億円を突破しました。企業・従業員の寄付DXを推進する事業も展開し、大企業の人的資本に関連する開示項目の改善・発展に貢献しています。

【会社名】コングラント株式会社

【代表】代表取締役CEO 佐藤 正隆

【設立】2020年5月11日

【所在地】〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17 江戸堀イーストビル6F