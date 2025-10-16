日本職人×ハリスツイードの融合！抗菌・保湿・タッチ対応の高機能グローブ
上質な素材と日本の職人技が融合した〈香川手袋〉のレディースグローブ。
世界的に有名なスコットランド製「Harris Tweed（ハリスツイード）」を使用し、クラシックで温かみのあるデザインに仕上げました。伝統のツイード生地がもたらす上品な風合いは、冬の装いを格上げし、ギフトにも最適です。
手袋内側には、肌にやさしい「スクワラン加工」を施し、しっとりとした保湿効果を実現。さらに抗菌機能も備えており、清潔で快適な着け心地が長く続きます。
スマートフォン操作に便利なタッチパネル対応仕様で、外出時も手袋を外さずに使用可能。通勤やお出かけ、冬の贈り物にもぴったりのアイテムです。
香川県・東かがわ市で培われた手袋職人の精巧な縫製技術が、指先まで美しく包み込みます。
伝統と機能性を兼ね備えた「Harris Tweed グローブ」で、寒い季節をエレガントに。
上質な日本製手袋をお探しの方におすすめの逸品です。
【香川手袋】Harris Tweed グローブ / スクワラン加工 / 抗菌機能 / タッチパネル対応 （WOMEN）
