『毎日こつこつ俺タワー』イベント「楽しいカジノ～反逆のうさぎ編～」開催！プラスドライバー【バニー】登場＆ピックアップ

SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2025年10月16日メンテナンス終了後よりイベント「楽しいカジノ～反逆のうさぎ編～」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSRプラスドライバー【バニー】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。


◆「楽しいカジノ～反逆のうさぎ編～」開催

イベント概要
日時：2025年10月16日メンテナンス終了後から
　　　2025年10月30日13:59まで

一匹のうさぎが牙を剥く、ほのぼのエピソードです。


◆期間限定の新キャラクター登場！
　SSR プラスドライバー【バニー】

キャンペーン概要
SSRプラスドライバー【バニー】　ピックアップガチャ
日時：2025年10月16日メンテナンス終了後から
　　　2025年10月30日13:59まで

期間限定「SSRプラスドライバー【バニー】」が金ガチャに登場！
プラスドライバーは手癖が悪いカモの女の子です！


●プラスドライバー【バニー】
CV：田中あいみ
機能：バニーとしての仕事は特にせず、ギャンブルにハマり続ける。
性格：ギャンブルが好きだが基本的に負けるタイプ。
　　　彼女が座った卓はすぐに満席になる。


毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma

（C） 2020 EXNOA LLC

配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
