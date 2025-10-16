『毎日こつこつ俺タワー』イベント「楽しいカジノ～反逆のうさぎ編～」開催！プラスドライバー【バニー】登場＆ピックアップ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2025年10月16日メンテナンス終了後よりイベント「楽しいカジノ～反逆のうさぎ編～」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSRプラスドライバー【バニー】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「楽しいカジノ～反逆のうさぎ編～」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331959&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2025年10月16日メンテナンス終了後から
2025年10月30日13:59まで
一匹のうさぎが牙を剥く、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR プラスドライバー【バニー】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331959&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRプラスドライバー【バニー】 ピックアップガチャ
日時：2025年10月16日メンテナンス終了後から
2025年10月30日13:59まで
期間限定「SSRプラスドライバー【バニー】」が金ガチャに登場！
プラスドライバーは手癖が悪いカモの女の子です！
●プラスドライバー【バニー】
CV：田中あいみ
機能：バニーとしての仕事は特にせず、ギャンブルにハマり続ける。
性格：ギャンブルが好きだが基本的に負けるタイプ。
彼女が座った卓はすぐに満席になる。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331959&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331959&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
プレスリリース詳細へ