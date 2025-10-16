生せっけんのルアンルアン、「生せっけんスティック15周年生誕祭」を10月17日からスタート。特別セットを15％OFF＆送料無料でお届けします。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭）は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて「生せっけんスティック15周年生誕祭」を10月17日am10:00からスタート。特別セットを15％OFF＆送料無料でお届けします。さらに、豪華景品があたる抽選と先着特典をご用意しています。
【生せっけんスティック15周年生誕祭特設会場】https://shop.ruamruam.jp/contents/19303
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331924&id=bodyimage1】
「生せっけんスティック15周年生誕祭」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331924&id=bodyimage2】
■該当商品
（1）生せっけんスティック オリジナル （2）生せっけんスティック ローズ＆ゼラニウム
特別スリーブ（紙包装）をまとった15周年記念パッケージで特別にてご用意しました。
プレミアム泡立てネット付き、オーガニックコットン巾着に包んでお届けします。
■販売価格：通常\4,510（税込）→ 15％OFF 3,800円（税込）※送料無料
■販売期間：2025年10月17（金）10時から2025年10月28日（火）午前10時28分まで。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331924&id=bodyimage3】
■応募で当たる豪華景品
該当商品お買い上げ1点につき応募はがきを1枚同封します。
ギフト券、美顔器、お米券など、様々な景品をご用意しました。さらに、ご応募いただいたすべての方に15％OFFクーポンをプレゼントします。
※詳しくは、https://shop.ruamruam.jp/contents/19303にてご確認いただけます。
■先着特典
先着50名様限定で軽やかであたたかなフリースブランケットをプレゼント。
■注意事項
・他の商品を同時にお買い求めの際、当キャンペーン商品と合わせてお届けします。
・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合があります。
・定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。
・当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、「お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。」をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼（ひめぬま）まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
