民間宇宙旅行時代到来！オンラインでオーストラリアのシドニーの国際宇宙会議（IAC 2025）会場を繋いで第38回ASTRAX月面シティ市民会議を開催！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））のグループメンバーが構成するASTRAX月面シティは、2025年9月28日、国際宇宙会議（IAC 2025）に参加するためにオーストラリアのシドニーにいるメンバーを繋いで、ZOOMを使ったオンラインにより第38回目となるASTRAX月面シティ市民会議を開催しました。
当日は、ASTRAX代表で民間宇宙飛行士のTAICHI、AI×Balloon ArtistでASTRAX月面シティ4代目市長の斎藤宏氏、株式会社ASTRAX GM/合同会社ASTRAX SP代表で宇宙ワーママ（R）の川上泰子氏、株式会社高蔵代表でSHIBUKIアーティストの大下倉和彦氏、オンライン学習塾SKIP代表で行政書士の大塚陽氏など、合計6人が参加しました。（ライブ配信先（ASTRAX月面シティビジネスコミュニティのFBグループ）の視聴率未確認）。
今回は、2025年9月29日～同年10月3日までオーストラリアのシドニーのシドニー国際会議場で開催された世界最大の宇宙産業の国際会議である国際宇宙会議（IAC 2025）の会場を事前視察中のASTRAXグループメンバー一行とオンライン（ZOOM）で繋いで開催されました。
各メンバーから、同日朝に参加したサンライズを上空から迎える熱気球ツアーやシドニーの動物園見学について、また国際宇宙会議（IAC 2025）で参加者それぞれが発表する論文についての紹介がありました。
参加者からは「ZOOMで世界中どこからでも手軽に参加できていい」「いつか月と繋いで市民会議をしよう」「国際宇宙会議で何をしたいかを宣言できてよかった」などの感想があがりました。
【イベント概要】
イベント名 第38回ASTRAX月面シティ市民会議
開催日時 2025年9月28日（日）13:00-13:30（シドニー時間14:00-14:30）
開催場所 ZOOMによるオンライン（オーストラリアシドニーにあるシドニー国際会議場（ICC）から中継）
対象 ASTRAX月面シティメンバー
【ASTRAX月面シティビジネスコミュニティとは】
ASTRAXは、2007年より、ASTRAXとの各事業者との連名で、米国ルナエンバシー社が販売する月の土地の所有権を購入し、月面に「ASTRAX月面シティ（ASTRAX LUNAR CITY）」という街を作ることを想定して活動しています。ASTRAX月面シティでは、月面経済圏を構築するためのコミュニティとして、ASTRAX月面シティビジネスコミュニティとASTRAX月面シティレジデンスクラブが運営されています。
さまざまな企業や事業者、組織や団体のメンバーとともに、月の土地を利用したビジネスアイディアを出し合い、将来の月面でのサービス事業や活動だけではなく、それぞれの地球上での事業や活動を活性化する活動を行なっています。
2025年7月現在、391の事業者が参加しており、国家事業ではなく民間事業者や一般人の力で月面を開拓していくことを目指して活動しており、随時メンバー募集も行っています。
2020年には、世界で600万人とも言われているルナエンバシー社の月の土地の所有者向けのコミュニティとして、ASTRAX月面シティレジデンスクラブも発足しました。
ASTRAX月面シティビジネスコミュニティが月面シティでビジネスを行うことを想定したコミュニティである一方、ASTRAX月面シティレジデンスクラブのメンバーは月面でのビジネスは考えておらず、月の住人として月面ライフを楽しみたい方であれば誰でもASTRAX月面シティレジデンスクラブメンバーに入会（無料）できます（ルナエンバシー社の月の土地の所有者に限る）。
