世界初（※1）Thunderbolt(TM) 5を搭載した31.5インチ6Kモニター「32U990A-S」を、本日10月16日（木）より予約販売開始！

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、新たに誕生したプロフェッショナル向け超高解像度モニターシリーズUltraFine evoにおいて、世界初（※1）Thunderbolt(TM) 5を搭載した6K解像度（6144×3456）モニター「32U990A-S」を、本日2025年10月16日（木）よりLG公式オンラインショップおよび一部販売店で予約販売を開始します。なお、一般販売は2025年11月11日（火）を予定しています。

本モデルは、6K（6144×3456）解像度かつ224PPIに対応した31.5インチディスプレイにより、細部まで鮮明に表示することができるほか、画素数は4Kの2.5倍以上、フルHDの10倍以上となる2,123万を誇り、広大な作業領域を提供します。また、映像入力、最大120Gbpsのデータ転送、最大96Wの電源供給に対応するThunderbolt(TM) 5を搭載。Thunderbolt(TM) 5デイジーチェーン接続とKVMスイッチにも対応しているため、最小限のケーブルで多様なマルチモニター構成が可能となり、効率的な作業をサポートします。加えて、高精細な色表示も大きな特長で、Nano IPS(TM) Blackパネルを採用し、2000:1の高コントラストと繊細なグラデーション再現を実現。デジタルシネマ規格の色域DCI-P3を98%、Adobe RGBを99.5%カバーする正確な色表示がクリエイティブな作業をサポートします。さらに、Macデバイス向けの機能として、3つのカラープリセットオプションを備えた「Studio Mode」を搭載しています。

このように、プロ仕様のディスプレイに、プロレベルのパフォーマンスを備えた本モデルは、コンテンツクリエイターや映像・画像編集者、アプリ開発者、デザイナー、投資家など、あらゆる分野のプロフェッショナルの作業効率と生産性を飛躍的に向上させます。

（※1）2025年10月16日（木）時点。Thunderbolt(TM) 5対応かつ6K解像度モニターとして。

＜発売概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/437_1_e8e1f1c3b69faf538a5ac216a11ec483.jpg?v=202510160956 ]

【主な特長】

特設ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/4k-5k-monitors/32u990a-s/

■31.5インチ｜6K（6144×3456）解像度｜224PPI｜Thunderbolt(TM) 5対応｜デイジーチェーン｜

KVMスイッチ｜PBP・PIP対応

「32U990A-S」は、31.5インチのディスプレイと6K（6144×3456）解像度のHiDPIモニターで、224PPIの画素密度を誇り、細部まで鮮明に表示可能。6K（6144×3456）の画素数は、4Kの2.5倍以上、フルHDの10倍以上となる2,123万に上るため、広大な作業領域を提供します。

また、本モデルは、Macデバイスとの接続も可能なほか、映像・音声出力能力やデータ転送速度、給電能力が進化した最新規格Thunderbolt(TM) 5を搭載した世界初（※1）の6Kモニターです。通常時は上り下りそれぞれ最大80Gbpsの高速なデータ転送が可能で、高解像度・高リフレッシュレートな映像信号などPCからのデータ転送量が多い時は、最大120Gbpsのデータ転送が可能です。Thunderbolt(TM)デイジーチェーン接続にも対応しており、本モデル2台をデイジーチェーン接続すれば、最大画素数は4,246万となり、フルHDモニター20枚分以上に相当する圧倒的な広域表示が可能となります。

さらに、KVMスイッチを内蔵しており、PC1台をThunderbolt(TM)入力端子に接続し、もう1台のPCを映像入力端子（HDMI、DisplayPort）とUSBアップストリーム端子（USB Type-C）に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス（キーボードやマウスなど）やネットワーク通信、音声（内蔵スピーカーやヘッドホン端子に接続したオーディオ機器など）、画面を2台のPCで共有できるようになります。その他にも、PBP（ピクチャーバイピクチャー）とPIP（ピクチャーインピクチャー）に対応するなど、複数のデバイスを接続した際にも効率的な作業をサポートします。

■Nano IPS(TM) Black｜DCI-P3 98%（標準値）｜Adobe RGB 99.5%｜Delta E＜2｜

ハードウェアキャリブレーション

発色が鮮やかで色の再現性が高いIPSに1nmの微細な粒子を塗布して色の純度を高めるNano IPS(TM)で、さらに黒の再現性を強化したNano IPS(TM) Blackパネルを採用。暗部階調の強化により2000:1の高コントラストを実現しているほか、より繊細なグラデーション再現が可能になりました。

また、デジタルシネマ規格の色域DCI-P3を98%、広色域の撮影が可能なデジタル一眼レフカメラなどの編集に広く使用されるAdobe RGBを99.5%カバー。Delta E 2未満の色合いを、約10.7億色で表現します。その他にも、ハードウェアキャリブレーションに対応（※2）しているため、経年的な色変化の調整や色の精度を維持できるなど、繊細なクリエイティブ作業に求められる正確な色再現が実現します。さらに、Macデバイス向けの機能として、3つのカラープリセットオプションを備えた「Studio Mode」を搭載しています。

（※2）キャリブレーションセンサーは別売です。

■VESA DisplayHDR(TM) 600｜Super Resolution+｜自動輝度センサー

ピーク時600cd／平方メートル の高輝度､NanoIPS(TM) Blackによる高コントラスト､Adobe RGBを99.5%カバーする優れた色再現力により、HDRの映像を､より実際の色合いに近い状態で再現｡HDRの再生品質は、HDR表示品質に関する指標「VESA DisplayHDR(TM) 600」の認証取得で証明されています。また、HDR映像の視聴だけではなく､低解像度の映像も超解像技術Super Resolution+で､高精細に表示させることができるほか、周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整する自動輝度センサーを搭載。昼間の明るい部屋では画面を明るく表示して見やすくするほか、夜の暗い部屋では画面の眩しさによる目への負担を軽減するよう明るさを抑えて表示します。

■Live Color Low Blue Light｜フリッカーセーフ｜ブルーライト低減モード

正確な色合いを極限まで維持しながらブルーライトを抑える「Live Color Low Blue Light」機能を搭載。画像・映像のエキスパートが思い描くイメージを、正確な色で再現する性能と機能を備えています。その他にも、ブルーライトを低減させるピクチャーモード「ブルーライト低減モード」や､フリッカー(ちらつき)を抑える「フリッカーセーフ」の機能を搭載しており、長時間にわたる作業でも目に優しい表示を提供します。（※3）

（※3）フリッカー、ブルーライトの症状は一般的な説であり、科学的な根拠に基づくものではありません。

■5W＋5W内蔵スピーカー｜エルゴノミックスタンド

5W+5Wのステレオスピーカーを内蔵しており、映像編集やWeb会議などにおいても、外部スピーカーを使用しなくてもクリアな音声を提供します。なお、Macデバイスと接続されたキーボードであれば、キーボード上でモニターのサウンドや輝度をコントロールできる「M-control」機能を搭載しているため、音量や輝度調節のためにモニター本体を操作する必要もありません。

また、パワフルな性能を備えながら、スタイリッシュなデザインに仕上げました。スタンドは、60mmの高さ調整、前：-5ﾟ後：15°のチルトに対応しているため姿勢や使用環境に合わせた画面配置が可能なほか、左90°のピボットに対応しているため、縦型コンテンツ編集にも最適です。

