【アンケート】ネットショップのInstagramについての実態調査
EC通販およびネットショップ事業者向けに物流アウトソーシングサービスと販売代行サービスを提供する醍醐倉庫株式（本社:東京都大田区）はネットショップのInstagramについての実態調査をし、その結果を公開しました。
以下は実施したアンケートの一例です。
どのくらいの頻度でInstagramを利用しますか？
・ほぼ毎日：161人
・週に2～3回:86人
・週に1回程度:28人
・月に数回:17人
・ほとんど利用しない:8人
Instagramで知った商品を「購入しよう」と思った時、どのようにして購入に至りましたか？
・商品名を検索し、ネットショップを見つけて購入した:138人
・紹介されているネットショップの名前を覚えて検索し、購入した:71人
・プロフィールやストーリーズのリンクからネットショップに移動し、購入した:45人
・Instagram内のショップ機能や商品タグから直接購入した:25人
・Instagram上の広告（写真、リールなど）からネットショップに移動して購入した:10人
・その他:11人
配信元企業：醍醐倉庫株式会社
