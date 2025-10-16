【アンケート】ネットショップのInstagramについての実態調査

写真拡大

EC通販およびネットショップ事業者向けに物流アウトソーシングサービスと販売代行サービスを提供する醍醐倉庫株式（本社:東京都大田区）はネットショップのInstagramについての実態調査をし、その結果を公開しました。

今回の情報を引用する場合、下記のページを引用元としてください。
https://www.commercepick.com/archives/74427

以下は実施したアンケートの一例です。

どのくらいの頻度でInstagramを利用しますか？

・ほぼ毎日：161人

・週に2～3回:86人

・週に1回程度:28人

・月に数回:17人

・ほとんど利用しない:8人



Instagramで知った商品を「購入しよう」と思った時、どのようにして購入に至りましたか？

・商品名を検索し、ネットショップを見つけて購入した:138人

・紹介されているネットショップの名前を覚えて検索し、購入した:71人

・プロフィールやストーリーズのリンクからネットショップに移動し、購入した:45人

・Instagram内のショップ機能や商品タグから直接購入した:25人

・Instagram上の広告（写真、リールなど）からネットショップに移動して購入した:10人

・その他:11人


その他のアンケート結果は以下から確認できます。
https://www.commercepick.com/archives/74427

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331745&id=bodyimage3】

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331745&id=bodyimage4】

配信元企業：醍醐倉庫株式会社
プレスリリース詳細へ