アフィリエイトでリスク0販売！訪日観光客向け完全無制限eSIMの提供開始

DXHUB株式会社

DXHUB株式会社（本社：京都府京都市下京区中堂寺、代表 : 澤田賢二、以下「DXHUB」）は、2025年10月16日より「JP SMART SIM」にて、訪日外国人・一時帰国者向けeSIMである「JP SMART SIM PREPAID｜KDDI 5G 完全無制限 eSIM」の提供を開始いたしました。

合わせて、本サービスをアフィリエイト・卸販売にて取り扱っていただける販売パートナーを募集いたします。

「JP SMART SIM PREPAID｜KDDI 5G 完全無制限 eSIM」とは

「JP SMART SIM PREPAID｜KDDI 5G 完全無制限 eSIM」は、KDDI（au)回線を使用した原則速度制限のない完全無制限のプリペイドeSIMプランです。

今回提供するのは、4日、7日、10日、15日、31日のお客様のニーズに合わせた５種のプランとなります。

「JP SMART SIM PREPAID｜KDDI 5G 完全無制限 eSIM」の特徴

1.高速・安定の完全無制限通信

本プランは原則速度制限がない、eSIM最高品質の高速通信プランです。テザリングには制限があるプランも多い中、本プランは高品質のテザリングが自由に可能です。

2.24時間いつでも購入可能

365日24時間いつでも購入が可能です。

購入したら即座にメールでeSIM接続用URLが届き、必要な時にすぐ接続ができます。

3.多言語対応の安心サポート

日本語、英語、中国語、ベトナム語対応のカスタマーサポートを用意しています。何かトラブルがあった際のサポートも安心です。

eSIMとは

eSIMとはスマホに内蔵されているSIMのことで、抜き差しする必要がありません。オンラインで申し込み→開通まで完了するため、利便性が向上しています。

「KDDI 5G 完全無制限 eSIM」3つの提供形式

1.アフィリエイト

弊社が提供する専用QRコードをホテルのフロントや路上販売店などの店舗、またはウェブページやチラシなどのオンライン・オフライン媒体に設置いただくことで、紹介経由の販売が可能になります。

QRコードからアクセスして 「30日以内」 に購入された場合、紹介元へ販売報酬をお渡しします。

また、同じお客様が前回注文から30日以内に再注文された場合も、報酬の対象となります。さらに、必要に応じて 割引クーポンの発行 も可能です。

ホテル・宿泊施設、観光案内所、飲食店、ウェブメディア、路上販売など、幅広い業態やインバウンド関連企業に対応可能な仕組みです。

販売価格や報酬率については調整が可能です。一度お問い合わせください。

問い合わせ先：sales@dxhub.co.jp

アフィリエイト販売のメリット

1.リスク0！在庫負担、販売の手間など一切なし

チラシ、POP等での販促だけで運用可能。

事前に商品を仕入れていただいたり、お客様と直接金銭のやり取りをする必要も

ございません。パートナー様のご負担やリスクは完全0で導入可能です。

2.問い合わせはDXHUBで対応

本サービスは非常に安定した高品質のeSIMを使用しており、マニュアルも充実しているためお客様に安心してご利用いただけます。もし問い合わせが発生した場合もDXHUBのカスタマーサポートが対応するため、販売者様に追加の業務は発生いたしません。

3.来日観光客や一時帰国者の満足度アップ

eSIM販売を導入しパートナー様のサービスと組み合わせて提供する事により

来日観光客や一時帰国者の利便性、満足度向上、売上UPに繋がります。

2.卸販売

弊社が卸すSIMやeSIMを仕入れて販売していただく方式です。弊社の従来のパッケージでの提供の他、御社の作成したパッケージを使用しての納品も対応しております。

eSIMの卸販売ではeSIM開通に必要な開通用リンク、もしくはQRコードのみをメール添付にてお送りするリンク納品が可能です。

3.自社販売

JP SMART SIM公式サイト他各種ECサイトにて販売開始いたします。

購入希望の方はこちらからお買い求めください。

https://jpsmart.net/pages/prepaid-sim

■DXHUB株式会社（ディーエックスハブ株式会社）について



DXHUBは「最新のデジタル技術と人・企業を繋ぐHUBとなりより良い未来を作る」を理念に在留外国人向け通信サービス（JP SMART SIM）、IoT / M2M 法人向けSIMサービス、ビジネスソリューション、外国人雇用管理システム（ビザマネ）等様々なサービスを提供しております。

DXHUBホームページ(https://dxhub.co.jp/)

主なサービス

・JP SMART SIM(https://jpsmart.net/)

多言語対応で日本に来たばかりの外国人の方でも安心してご利用いただける通信サービスです。

・ビザマネ(https://visamane.jp/)

偽造在留カードや在留期限の管理漏れなどの外国人雇用に潜むリスクを未然に防ぐ外国人雇用管理サ ービスです。

・IoTBizSIM(https://mvno.dxhub.co.jp/)

1回線から始められる大容量や上り専用など4キャリア対応IoT/M2M向けSIMサービスです。

【本プレスリリースに関するお問合せ】

JP SMART SIMカスタマーサポート窓口

E-mail：sim-support@m.dxhub.co.jp