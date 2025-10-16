【稲毛店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠稲毛店～ 価格改定のお知らせ ～
【稲毛店】 価格改定のお知らせ
【店舗概要】もみの匠 稲毛店（https://mominotakumi.com/shop_inage.html）
住所：千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目７-１２ 市原ビル 4F
JR総武線「稲毛駅」東口徒歩1分、松屋さん向かい、吉野家さん隣の1Fがパスタ屋さん、2Fに美容室、3Fに歯科医院の入ったビルの4Fです。
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 稲毛店」価格改定のお知らせ。
「もみの匠 稲毛店（https://mominotakumi.com/shop_inage.html）」のご案内です。
こんにちは、もみの匠 稲毛店です。
もみの匠 稲毛店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 稲毛店（https://mominotakumi.com/shop_inage.html）」のHPにてご確認いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331306&id=bodyimage1】
稲毛店の価格改定のお知らせ
2025年10月1日から価格改定を行わせて頂きます
JR総武線「稲毛駅」東口徒歩1分、松屋さん向かい、吉野家さん隣の1Fがパスタ屋さん、2Fに美容室、3Fに歯科医院の入ったビルの4Fです。
リラクゼーションサロン もみの匠 稲毛店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店 （https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店（https://mominotakumi.com/yonago_gbg/）
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店（https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/）
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店（https://mominotakumi.com/kokubunnji/）
2024年8月2日オープン！
もみの匠那覇国際通り店（https://mominotakumi.com/naha/）
2024年7月12日オープン！
店 舗 名：もみの匠 稲毛店
所 在 地：千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目７-１２ 市原ビル 4F
電話番号：
043-256-0022
営業時間：10：00～24：00（最終受付22：30） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://ksa.jp/mominotakumi/inage/
ホームページよりご予約可能
もみの匠（https://mominotakumi.com/）
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://online.peakmanager.com/ja/z1x7w2/book
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ