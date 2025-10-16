Lenovo社製、手のひらサイズの高性能AIワークステーション「ThinkStation PGX」の取り扱いを開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、本日よりLenovo社製のAI開発者・研究者・データサイエンティスト向け手のひらサイズの高性能AIワークステーション「ThinkStation PGX」の取り扱いを開始いたします。

本製品は、「NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip」を搭載し、最大1000 TOPS（FP4精度）の圧倒的な演算性能を実現し、先端AI開発の現場を強力に支援します。

◆主な特徴

圧倒的なAI処理能力で研究・開発を加速

ThinkStation PGXは、次世代の「NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip」を採用。FP4精度での演算において最大1000 TOPSの処理性能を発揮し、高負荷な推論処理はもちろん、モデルの学習にも滑らかに対応します。コンパクトながら、これまでデータセンター向けシステムでしか実現できなかった規模の計算性能を手元で利用することが可能となります。

大規模モデルを支える128GB統合メモリ

128GBの統合システムメモリを標準搭載し、最大2000億パラメータ規模の大規模モデルもスムーズに取り扱い可能です。ARM on ARM環境に最適化された設計により、開発からテストまで一貫した処理効率と安定性が確保されます。

ネットワーク拡張とすぐれた開発環境

NVIDIA ConnectX-7 NICを活用することで2台のThinkStation PGXを接続し、最大4050億パラメータまでスケールすることが可能です。さらに、Ubuntu LinuxベースのNVIDIA DGX OSおよびNVIDIA AI ソフトウェア スタックがプリロードされており、開封直後から即座に本格的なAI研究・開発を開始することができます。

AI市場全体をカバーする新しい選択肢

近年のAI開発は、生成AIやLLM（大規模言語モデル）にとどまらず、画像認識、エッジAI、産業向けシミュレーションなど多層的な活用が進んでいます。AIは「生成するAI」と「AIを創る技術」、そして「AIを使うサービス」の3つの領域に細分化されつつあり、それぞれで高い演算能力が求められています。Lenovo ThinkStation PGXにより、この多様化する市場ニーズに対応し、中堅・中小企業から研究機関まで、より多くのユーザーに先端AI開発環境を手軽に導入するための新しい選択肢が提供されます。

◆製品詳細

製品の仕様や詳細に関しましては下記ページをご覧下さい。

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/lenovo/ai-workstation/thinkstation-pgx.html

◆お問い合わせ

＜レノボについて＞

レノボ（HKSE：992／ADR：LNVGY）は、売上高620億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の217位にランクされています。世界中で7万7000人の従業員を抱え、180市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、世界最大のPCメーカーとしての成功を収めるだけでなく、サーバー、ストレージ、モバイル、ソリューション、サービスといった「New IT」技術（クライアント、エッジ、クラウド、ネットワーク、インテリジェンス）の発展を促進する新たな成長分野へも進出しています。世界を変革するテクノロジーを提供することで世界中のあらゆる場所のすべての人にとって、より包括的で信頼できるデジタル化社会を創出します。

URL： https://www.lenovo.com/jp/ja/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL： https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 製品担当：大竹 諭

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

