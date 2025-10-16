約1500年の伝統技術が生む上質な器──越前塗ヘギ目松花堂
日本の伝統美を今に伝える「越前漆器」。その中でも本品〈拭き漆 ヘギ目松花堂〉は、木目の美しさを生かした上質な一品です。天然木を丁寧に削り出し、職人が一つひとつ拭き漆で仕上げることで、木の温もりと漆の深い艶が見事に調和。シンプルでありながら、和の趣と高級感を兼ね備えています。
和食はもちろん、洋の前菜やスイーツを盛り付けても上品な印象に。料亭や旅館、飲食店での使用はもちろん、ご自宅用としてもおもてなしの心を形にする逸品です。
越前漆器は約1500年の歴史を誇り、その堅牢さと美しさから多くの名店で愛されています。天然素材と手仕事による漆の輝きは、使うほどに艶を増し、世代を超えて受け継がれる価値を感じさせます。
伝統と現代の感性が融合した逸品として、贈り物にも最適な「越前塗 拭き漆 ヘギ目松花堂」です。
