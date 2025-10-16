世界最大の時刻同期国際会議「ITSF」に出展

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下 当社）は、2025年10月27日（月）～30日（木）にチェコ・プラハで開催される世界最大の時刻同期の国際会議「ITSF（International Timing and Sync Forum）2025」にゴールドスポンサーとして出展します。

ITSFについて

ITSFは、時刻同期分野における世界有数の国際会議です。本展示会では、テレコム・証券・スマートグリッド・データセンターなど、社会インフラの根幹を支える分野の専門家や業界関係者が一堂に会し、最新の技術動向やソリューションが紹介されます。時刻同期の重要性が年々高まる中、最先端の知見を共有し、業界の未来を切り拓く場として世界中から注目を集めています。

出展概要および当社技術の強み

今回当社は、L1・L5の2周波受信による「時刻精度4.5ns（1σ）未満」と高い堅牢性を両立した時刻同期用GNSS受信モジュール「型式：GT-100」に加え、2周波対応で高精度・高耐環境性を備えたGNSSアンテナ「型式：AU-500」も展示します。これらの製品は、通信やデータセンターなどサービス停止が許されない重要インフラの時刻同期を強力に支えるものです。GNSSは、高精度な時刻同期を実現するために不可欠な技術ですが、近年ではジャミング・スプーフィング※といった外部からの脅威にも直面しています。

近年、さまざまな代替手段が提案されていますが、GNSSを完全に凌駕する技術はなく、それぞれに長所と短所が存在します。そのため、従来重視されてきた高感度性能に加えて、時刻精度の維持や適切なハンドオーバー機能など、より高度な性能が求められています。こうした背景を踏まえ、今回の技術セッションでは、「堅牢で信頼性の高い時刻同期基盤を実現するGNSS受信機の役割」について当社技術者が講演します。GNSS受信機に求められる性能要件を整理するとともに、ノルウェーで実施された実地テスト「Jammertest」の評価結果についても発表する予定です。

※ジャミング・スプーフィング…ジャミングはGNSS信号を妨害する電波を指し、スプーフィングとは悪意を持った者が意図的にGNSS信号を模倣・放送することを指します。

講演概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89783/table/82_1_739648762557a52148862a83d4d1a237.jpg?v=202510160956 ]

当社は、GNSS受信機の精度と堅牢性を徹底的に追求し、これらの課題に真正面から取り組んできました。他社に先駆けて技術革新を重ねることで、時刻同期分野における信頼性の高いソリューションを提供しています。今後も、時刻同期技術のさらなる向上と信頼性強化に努め、重要インフラを支える技術基盤として業界の発展に貢献してまいります。

展示会概要

名称：International Timing and Sync Forum（ITSF）2025

会期：2025年10月27日（月）～10月30日（木）

会場：Clarion Congress Hotel（チェコ・プラハ）

主催：Executive Industry Events

公式サイト：https://itsf2025.executiveindustryevents.com/Event/

関連リンク

出展機器時刻同期用GNSS受信モジュール「型式：GT-100」時刻同期用マルチGNSSアンテナ「型式：AU-500」- 時刻同期用GNSS受信モジュール「型式：GT-100」https://www.furuno.com/jp/products/gnss-module/GT-100- 時刻同期用マルチGNSSアンテナ「型式：AU-500」https://www.furuno.com/jp/products/gnss-antenna/AU-500

2025年9月10日発表（古野電気）：世界最大のGNSSテストイベント「ジャマーテスト2025」に参加

https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?itemid=1699&dispmid=1017(https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?itemid=1699&dispmid=1017)

2022年9月14日発表（古野電気）：全世界のGNSSに対応した受信モジュールを開発

https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?ItemId=1213&dispmid=1017(https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?ItemId=1213&dispmid=1017)

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界90か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場