伊勢シーパラダイスオリジナルの性格診断が登場！

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

三重県伊勢市にある「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」では、2025年10月18日（土）より、新たなデジタルコンテンツ『伊勢シーパラダイス性格診断』をスタートいたします。

伊勢シーパラダイス 性格診断▶水族館×心理診断の新体験！

「伊勢シーパラダイス性格診断」は、 いくつかの質問に答えることで、あなたに似た海の生きものタイプを診断できる新コンテンツです。

診断結果では、あなたの性格にぴったりな「シーパラの人気生きもの」が表示され、その生きものの特徴や性格エピソードも紹介します。

まるで水族館の生きものたちが “あなたの性格を映す鏡” のように登場します。

▶楽しみながら学べる、デジタル体験

伊勢シーパラダイスでは、これまでにも公式LINE限定「月替わりゼロ距離クイズ」や館内限定「ARフォトフレーム」など、デジタルを活用した “ゼロ距離” 体験を展開してきました。

今回の性格診断は、伊勢シーパラダイスにいる生きものの魅力を「もっと気軽に」「もっと深く」知ってもらうきっかけとして誕生しました。

結果をきっかけに、館内で “自分と同じタイプ” の生きものを探すのもおすすめです。

▶診断方法

開始日：2025年10月18日（土）～

体験方法：

公式LINE または 館内掲示のQRコードからアクセスし、スマートフォン上で質問に回答するだけで、すぐに結果を見ることができます。

※診断は無料で、どなたでも体験可能です。

今後もデジタルを通じて、より楽しく・学び深い水族館体験をお届けしてまいります

＜伊勢シーパラダイス 施設概要＞

伊勢シーパラダイスは、日本でもっとも早く、海獣との「ゼロ距離展示」をスタートした水族館です。



■名称

ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス

■所在地

〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580

■電話番号

0596-42-1760

■営業時間

9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り

■入館料

大人：2,400～2,800円 小中学生：1,200円 幼児（4才以上）：600円

※大人料金は日によって変動有り

■WEBサイト

https://ise-seaparadise.com/