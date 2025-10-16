伊勢シーパラダイスオリジナルの性格診断が登場！
三重県伊勢市にある「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」では、2025年10月18日（土）より、新たなデジタルコンテンツ『伊勢シーパラダイス性格診断』をスタートいたします。
伊勢シーパラダイス 性格診断
▶水族館×心理診断の新体験！
「伊勢シーパラダイス性格診断」は、 いくつかの質問に答えることで、あなたに似た海の生きものタイプを診断できる新コンテンツです。
診断結果では、あなたの性格にぴったりな「シーパラの人気生きもの」が表示され、その生きものの特徴や性格エピソードも紹介します。
まるで水族館の生きものたちが “あなたの性格を映す鏡” のように登場します。
▶楽しみながら学べる、デジタル体験
伊勢シーパラダイスでは、これまでにも公式LINE限定「月替わりゼロ距離クイズ」や館内限定「ARフォトフレーム」など、デジタルを活用した “ゼロ距離” 体験を展開してきました。
今回の性格診断は、伊勢シーパラダイスにいる生きものの魅力を「もっと気軽に」「もっと深く」知ってもらうきっかけとして誕生しました。
結果をきっかけに、館内で “自分と同じタイプ” の生きものを探すのもおすすめです。
▶診断方法
開始日：2025年10月18日（土）～
体験方法：
公式LINE または 館内掲示のQRコードからアクセスし、スマートフォン上で質問に回答するだけで、すぐに結果を見ることができます。
※診断は無料で、どなたでも体験可能です。
今後もデジタルを通じて、より楽しく・学び深い水族館体験をお届けしてまいります
＜伊勢シーパラダイス 施設概要＞
伊勢シーパラダイスは、日本でもっとも早く、海獣との「ゼロ距離展示」をスタートした水族館です。
■名称
ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス
■所在地
〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580
■電話番号
0596-42-1760
■営業時間
9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り
■入館料
大人：2,400～2,800円 小中学生：1,200円 幼児（4才以上）：600円
※大人料金は日によって変動有り
■WEBサイト
https://ise-seaparadise.com/