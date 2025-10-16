伊勢シーパラダイスオリジナルの性格診断が登場！

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

三重県伊勢市にある「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」では、2025年10月18日（土）より、新たなデジタルコンテンツ『伊勢シーパラダイス性格診断』をスタートいたします。



伊勢シーパラダイス 性格診断

▶水族館×心理診断の新体験！

「伊勢シーパラダイス性格診断」は、 いくつかの質問に答えることで、あなたに似た海の生きものタイプを診断できる新コンテンツです。



診断結果では、あなたの性格にぴったりな「シーパラの人気生きもの」が表示され、その生きものの特徴や性格エピソードも紹介します。


まるで水族館の生きものたちが “あなたの性格を映す鏡” のように登場します。



▶楽しみながら学べる、デジタル体験

伊勢シーパラダイスでは、これまでにも公式LINE限定「月替わりゼロ距離クイズ」や館内限定「ARフォトフレーム」など、デジタルを活用した “ゼロ距離” 体験を展開してきました。



今回の性格診断は、伊勢シーパラダイスにいる生きものの魅力を「もっと気軽に」「もっと深く」知ってもらうきっかけとして誕生しました。


結果をきっかけに、館内で “自分と同じタイプ” の生きものを探すのもおすすめです。



▶診断方法

開始日：2025年10月18日（土）～


体験方法：


公式LINE または 館内掲示のQRコードからアクセスし、スマートフォン上で質問に回答するだけで、すぐに結果を見ることができます。



※診断は無料で、どなたでも体験可能です。



今後もデジタルを通じて、より楽しく・学び深い水族館体験をお届けしてまいります


＜伊勢シーパラダイス 施設概要＞
伊勢シーパラダイスは、日本でもっとも早く、海獣との「ゼロ距離展示」をスタートした水族館です。

■名称


ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス


■所在地


〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580


■電話番号


0596-42-1760


■営業時間


9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り


■入館料


大人：2,400～2,800円　小中学生：1,200円　幼児（4才以上）：600円
※大人料金は日によって変動有り


■WEBサイト


https://ise-seaparadise.com/