補助金・助成金活用の本質的な支援サービスを新たに開始

株式会社KT Partners（本社：東京都港区、代表取締役：土屋 繼）は、補助金・助成金の申請支援から採択後の事業推進、さらに中長期の経営計画への落とし込みまでを一気通貫で支援する新サービスを開始しました。

補助金を取り巻く環境と課題

補助金や助成金は、中小企業にとって重要な成長資金の一つです。

しかし実際には、そもそも自社で利用できる補助金・助成金の情報にアクセスが出来ていなかったり、知っていても制度や要件が複雑で分かりにくく、活用に至らないケースが少なくありません。

いざ申請をしようとしても、申請に要する工数の多さにより、「制度を知っていても活用できない」といった課題や、採択後の報告・事業推進の負担から、「採択されても成果につながらない」といった課題が多くの企業で発生しています。

KT Partnersのアプローチ

KT Partnersでは、経営コンサルティングや事業推進の伴走支援の豊富な経験を有するコンサルタントが在籍しております。

経営改善や事業推進のご支援をする中で、上記のような「活用できるのに活用しない」クライアントの課題に多く触れてきました。

そこで、従来の補助金・助成金支援にありがちな「申請代行」に留まらず、企業の経営計画や事業計画と併せて補助金・助成金を計画的に活用する調査・立案から、採択後の報告業務支援やプロジェクト実行支援など、補助金や助成金を確実な成果につなげるための伴走支援を行います。

また、専門人材を雇用するよりも低コストで、高度な専門性を活用できる体制を整えており、迅速な対応と確かな実績に基づくサポートを提供します。

サービス概要

●補助金・助成金の調査・提案・年間スケジュール作成

…クライアントの事業内容、成長ステージ、今後の戦略に最適な補助金・助成金を徹底的に調査し、獲得可能性の高い制度を抽出します。

●申請書類の作成支店

…複雑な申請書類の作成を専門家がサポートします。事業計画書から技術資料まで、採択率を高める書類作成を支援します。

●採択後及び事業実施後の報告業務サポート

…採択後の進捗報告や成果報告など、面倒な報告業務をサポートし、返還リスクを回避します。

●資金を活用した戦略の実行支援

…採択により獲得した資金を最大限活用するために、経営・事業戦略から具体的な事項推進まで、中長期的に伴走支援を行います。

●中長期経営計画への落とし込み

…クライアントの経営計画・事業計画に、補助金・助成金の活用計画を盛り込み、効率性の高い成長戦略の実現を支援します。

サービスサイト：https://hojokin.ktpartners.co.jp/

当サービスは月額固定の料金体系となっています。「採択されればそれでよい」「せっかく採択されたのに、成功報酬で獲得資金が大幅に目減りしてしまう」といった、当領域のサービスにありがちな課題は発生しません。補助金・助成金の本質的な意義と活用を支援するサービスです。

今後の展望

今回の補助金・助成金活用支援は、当社が展開してきた経営コンサルティング、DX・業務改善コンサルティング、データ利活用支援、BIダッシュボードによる経営指標の可視化、さらにはkintoneを活用した業務アプリケーション開発などと連動することで、企業の経営基盤強化からデジタル化、業務効率化までを一貫して支援し、中堅・中小企業の持続的な成長に貢献してまいります。

