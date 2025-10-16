【新発売】乾電池の残量を手軽にチェックできる「enevolt 単3形・単4形専用の電池チェッカー 」が新登場！

スリーアール株式会社単3形・単4形乾電池専用のコンパクトな電池チェッカー「enevolt 電池チェッカー（3R-CHR04）」

小型家電やデジタル機器の企画・販売を行うスリーアール株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：今村 陽一）は、2025年10月10日（金）より、単3形、単4形専用の電池チェッカーの販売を開始しました。

【enevolt （エネボルト）とは】

シリーズ累計913万個を販売している enevolt（エネボルト） は、充電池や乾電池、電池残量チェッカーなどを取り扱う電池ブランドとして、多くのお客様にご支持をいただいております。私たちのコンセプトは「人に優しく、地球に優しい。『いつも』も『もしも』も使いやすい」。この想いのもと、繰り返し使える充電池やアルカリ乾電池など、シンプルでありながら視認性や使いやすさに配慮した商品を開発し、日常の生活はもちろん、もしもの時にも安心を届けられるよう取り組んでいます。

enevolt 公式サイト https://enevolt.jp/(https://enevolt.jp/)

販売場所

enevolt（エネボルト）シリーズは累計販売数913万個の電池ブランド

【公式サイト】https://enevolt.jp/products/3r-chr01

【楽天サイト】https://item.rakuten.co.jp/3rwebshop/3r-chr04/

【Amazonサイト】https://www.amazon.co.jp/dp/B0FW3TVWS3

近年、家庭ではリモコンやおもちゃ、時計などさまざまな機器に電池が使われ、

使いかけの電池が新品と混ざって分からなくなったり、「これ本当に電池切れ？」と困った経験を持つ方も多いのではないでしょうか。

当社は、こうした「電池あるある」の悩みを解決するため、単3形・単4形乾電池専用のコンパクトな電池チェッカー「enevolt 電池チェッカー（3R-CHR04）」を発売しました。

本製品は乾電池を“かるく置くだけ”で、電圧を利用して残量をチェック。

外部電源やボタン操作も不要で、どなたでも簡単・スムーズに電池残量を確認できます。

乾電池使用で迷いがちな「まだ使える？」「捨てていい？」をこの一台で即解決。

スマートな電池管理に、ぜひご活用ください。

電池を軽く置くだけで測定できる簡単操作外部電源不要で、電池の電力だけで残量をチェック電池と一緒に収納できるコンパクト設計電池残量がひと目でわかる、LEDランプ

製品概要

販売開始日： 2025年10月10日

一般販売予定価格： 1,000円

※税・送料込

大口注文も承っています

大量注文をご検討の方や、商社や販売店の方もお気軽にお問い合わせください。

法人部門の専門スタッフが対応いたします。

法人向けサイト https://3rrr-btob.jp/

商品仕様

商品名：enevolt（エネボルト） 単3形、単4形専用 電池チェッカー

型番：3R-CHR04

サイズ：約65×20×22mm

重量：約14g

パッケージサイズ：約70×25×25mm

パッケージ込み重量：約19g

保証期間：ご購入日より1年間

【スリーアールグループについて】

スリーアールグループは、福岡を拠点とする総合商社です。

国内では福岡本社をはじめ東京・岐阜、海外では中国に拠点を展開。グローバルな体制を構築し、専門性と総合力を結集したグループ6社で事業を推進。「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、時代に求められる価値の創出を追求しています。

主な事業内容は、工業・美容・医療用測定機器の製造販売、小型家電などの企画・開発・販売、伝統と品質を誇るメイド・イン・ジャパン製品の海外輸出販売、太陽光発電・系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギーのトータルプロデュース。

また、産官学連携による共創モデルを通じて、地域から全国へ、そして世界へと新たなビジネスインフラを創出。

スリーアールグループは、時代の変化に対応し、挑戦を続ける企業として、社会に新しい価値を生み出していきます。

本プロジェクトは、地域に根ざした企業や団体との連携を重ね、“地場から全国へ”広がる共創モデルを築くことで、新たなインフラと価値を生み出す挑戦を続けてまいります。

【会社概要】

会社名：スリーアール株式会社

所在地：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階

代表者：代表取締役社長 今村陽一

設立：2001年5月24日

事業内容：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造および小売・卸売事業

日本製プロダクトの輸出販売事業（園芸用品・食品などの海外展開）

WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業

再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業

シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等)

eスポーツ・エンタメ事業（プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等）

グループ会社：スリーアールソリューション株式会社

スリーアールソフトウェア株式会社

スリーアールエナジー株式会社

株式会社SACDOTNET

スリーアールインベストメント株式会社

会社サイト： https://3rrr-hd.jp