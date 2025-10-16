国内最長の連続受賞、J.D. パワーによる法人ネットワークサービス顧客満足度調査で20年連続No.1

中部テレコミュニケーション株式会社

中部地域に「コミュファ光」を提供する中部テレコミュニケーション株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中島 弘豊、略称：ctc）は、株式会社ジェイ・ディー・パワー ジャパン（本社：東京都港区、最高経営責任者：木本 卓、略称「J.D. パワー」）が実施した「J.D. パワー2025年法人向けネットワークサービス顧客満足度調査(SM)」のSMB市場セグメント※において、20年連続で総合満足度第1位を受賞しました。

なお、20年連続での総合満足度1位という結果は、J.D. パワーの日本国内での顧客満足度調査における最多連続記録の更新となります。

■代表取締役社長 中島 弘豊（なかしま ひろとよ）のコメント

「顧客満足度調査におきまして20年連続で1位の評価を賜り、誠に光栄に存じます。ひとえにお客さまのご信頼と事業にご協力いただいている関係者の皆さまのご支援のたまものであり、全社員を代表して深く感謝申し上げます。私たちctcは、お客さまの声に耳を傾け、お客さまの利益を最大化できるよう、努めてまいりました。今後も品質と信頼の向上に全力を尽くしてまいります。」

■調査概要・結果

この調査は、レイヤー2/3混合VPNサービスやIP-VPN、広域イーサネット、インターネット接続サービスといった固定系の法人向けネットワークサービスに対する顧客満足度を調べたもので、ファクター別評価において、弊社は、「サービス内容／品質」および「営業・導入対応」、「コスト」、「障害・トラブル対応」の全4項目で高い評価をいただいております。

ctcは、法人向け通信事業を開始して以来、お客さまの拠点まで光ファイバーを敷設できる強みを活かし、高品質・高セキュリティの閉域ネットワークにこだわりを持って事業に取り組んできました。

今後もそのこだわりを大切にした大容量・低遅延のネットワークサービスにくわえ、お客さまの業務プロセスをトータルサポートするソリューションサービスなどにより、お客さまの新しい"いつも”をつなぐことを目指します。

通信の重要度が一層高まる時代において、私たちはこの評価に甘んじることなく、お客さまの期待を超えるサービスを提供し続けられるよう努めてまいります。

※出典：J.D. パワー2006-2025年法人向けネットワークサービス顧客満足度調査。

2025年調査は従業員50名以上1,000名未満の企業4,924社から7,128件の回答による。

なお、2007年調査までは、従業員数1,000名以上の企業を含む従業員数100名以上の企業を、2008年から2011年調査までは、従業員数100名以上1,000名未満の企業を対象としている。

調査結果の詳細はJ.D. パワーのホームページをご参照ください。

（https://japan.jdpower.com/ja/press-releases/2025_Japan_Network_Service_Customer_Satisfaction_Study）

会社概要

社名：中部テレコミュニケーション株式会社

略称：ctc（小文字）

代表取締役社長：中島 弘豊

所在地：愛知県名古屋市中区錦1-10-1

設立：1986年

資本金：388億1648万円

従業員数：978名（2025年4月時点）

株主：KDDI株式会社、中部電力株式会社

コーポレートサイト：https://www.ctc.co.jp

主な事業内容

【コンシューマ事業（個人のお客さま向け）】

- 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野県において高速・高品質な光インターネットサービス「コミュファ光」をご提供- お客さまの毎日の暮らしを総合的に豊かにするサービスをラインナップした「コミュファlife+」の提供

【ソリューション事業（法人のお客さま向け）】

- 光ファイバーネットワーク、データセンター- DXやセキュリティ、ヘルスケア等におけるICTソリューションの提供

【eスポーツ事業】

- eスポーツイベント開催・運営、常設eスポーツスタジアム「コミュファeSports Stadium NAGOYA」の運営

以上