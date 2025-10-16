【ラグナロクオンライン】「秋のWebMoneyキャンペーン2025」開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「秋のWebMoneyキャンペーン2025」開催！

https://goe.bz/webmoney202510

『ラグナロクオンライン』では2025年10月16日（木）から約4週間、豪華景品が貰える「秋のWebMoneyキャンペーン2025」を開催します。

WebMoneyを使って何かを買うなら今がチャンス！

このお得なキャンペーンをお見逃し無く！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2007_1_8d6d4bf37b2240e352a23aa70ad6519e.jpg?v=202510160956 ]

■「ハッピーハロウィンパック2025」販売開始！

https://goe.bz/halloweenpackage2025

ハロウィンを記念して、キャラクターの育成などに便利なアイテムを詰め込んだ「ハッピーハロウィンパック2025」を期間限定で販売いたします！

【商品概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2007_2_cf10c4068513eee6f3bbaee91e0b8ece.jpg?v=202510160956 ]「ハッピーハロウィンパック2025」商品概要

■「新キャラクタースターターパック」販売開始！

https://goe.bz/newcharacterstarterpack

新たなキャラクター作成のスタートを支援する、お役立ちアイテムが詰まったパックです。

【商品概要】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2007_3_c099e83b083edd04b62ae7330df3de71.jpg?v=202510160956 ]『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/

22周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

コピーライト表記：

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.