Synology、年次フラッグシップイベント「Solution Day 2025」を 11/14（金）開催

Synology Japan株式会社

データインフラ管理全般を提供するSynology Japan株式会社(所在地：東京都千代田区、取締役社長：間宮 基晴)は、年次フラッグシップイベント『Synology Solution Day 2025』を11月14日（金）に東京都・港区の東京ポートシティ竹芝 1Fポートホールで開催します。

イベント詳細：https://event.synology.com/ja-jp/synology-solution-day-2025/japan

Solution Day 開催の背景

Synologyは長年に渡りデータ管理の最前線に立ち、お客様がデジタル資産をより適切に保存、管理、保護できるよう、絶え間なく進化を続け、常に最新の技術を提供してきました。年次フラッグシップイベント「Synology Solution Day」では、セッションと展示ブースを通じて、エンタープライズ向けITソリューションにおけるキートレンドやSynologyの最新の製品/ソリューションをご紹介しています。

『Synology Solution Day 2025』について

今年の「Synology Solution Day」では、次世代エンタープライズストレージのニーズに適応する新製品やプライベートクラウドAIソリューション、バックアップ専用アプライアンス「ActiveProtect」による効果的なサイバーレジリエンスの実現、AIを活用したスマートな監視とVSaaSソリューションなど、Synologyの最新の製品/ソリューションのご案内、さらに、ゲストスピーカーをお招きした対談形式のトークセッションなどを予定しております。

開催概要

イベント名 ： Synology Solution Day 2025

開催日時 ： 11月14日（金） 14:00～18:30（13:00開場）

会場 ： 東京ポートシティ竹芝 1Fポートホール

(〒105-7501 東京都港区海1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー1階)

アクセス ： JR / 東京モノレール浜松町駅 北口より徒歩4分

ゆりかもめ竹芝駅 デッキ直通徒歩2分

都営大門駅 B2出口より徒歩5分

参加費 ： 無料

参加対象 ： ビジネスユーザー、システムインテグレーター、ソリューションプロバイダー

主催 ： Synology Japan株式会社

申込方法 ： 公式サイトより参加登録

公式サイト ：https://event.synology.com/ja-jp/synology-solution-day-2025/japan

内容

＜プログラム＞＜ゲストスピーカー＞

トークセッション【テーマ：ストレージ】

東芝デバイス&ストレージ株式会社とSynologyは過去数年間にわたり戦略的な協業を強化し、エンタープライズストレージ領域におけるシステムの安定性とパフォーマンスを向上させる技術革新に取り組んできました。データ増加の時代に対するそれぞれの取り組みと、両社が共同して提供する価値について対談形式でお話しいただきます。

トークセッション【テーマ：監視ソリューション】

集中管理や高度なAI解析機能を備えるSynologyの包括的な監視ソリューションが実際にどのような場面で導入され、どのようにお客様のニーズを満たしているのかなど、Synology監視ソリューションの販売実績があるプロバイダーならではのお考えを対談形式でお話しいただきます。

＜その他のハイライト＞- Synology製品のセットが当たる抽選会イベントに最後までご参加いただけた方の中から抽選で3名様にSynologyの大人気DSシリーズとSynology HDDのセットが当たります。ぜひ抽選会にご参加ください。- 参加者限定の軽食とドリンク軽食とドリンクを楽しみながら参加者同士、あるいはSynologyエキスパートと交流いただけます。（軽食は数量に限りがございます）

公式サイトより事前登録の上、ぜひご参加ください。

公式サイト：https://event.synology.com/ja-jp/synology-solution-day-2025/japan

Synologyの概要

Synology は、データ管理の最前線に立ち、進化し続けるテクノロジーを革新および採用しながら、新たな可能性を提案し続けています。データ ストレージとバックアップ、ファイル コラボレーション、ビデオ管理、ネットワーク インフラストラクチャ向けのソリューションに止まらず、すべて1つの目標を念頭にして、世界中のビジネスのデジタル化を推進しながら、IT 管理を簡素化する一元化されたプラットフォームを提供します。