上品にきらめくコンパクトで、ツヤあふれる髪をどこででも。 ReFa MARQUISE COMPACT（リファマーキスコンパクト） 2025年11月15日（土）新発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、コームとミラーがひとつになったコンパクト「ReFa MARQUISE COMPACT（リファマーキスコンパクト）」を2025年11月15日（土）にReFa GINZAにて先行発売いたします。

開くたび、洗練を極めたフォルムが、髪を整える姿にまで美しさを引き立てるコンパクトが登場。

風が髪をなでるような梳かし心地のエアリーコーミングを、いつでも、どこでも叶え、1日中ツヤとまとまりのある髪へ導きます。

お直しにスタイリッシュな美しさを

■商品特長

実用性と美しさを兼ね備えたコンパクトケース。

コームとミラーがひとつになって、梳かすほどツヤめき、映すたび整う。

内蔵されたマグネットがコームをしっかり固定する設計で、持ち運びにも安心。

取り出しや収納もスマートに行えます。

シンプルな機能美と高級感あふれる洗練されたデザインがお直しする姿まで美しく。

摩擦を抑え、髪にやさしいコーミングを実現

空力デザインに着目して生まれた歯の形状とコーティングで、髪をやさしく整え、ツヤとまとまりのある髪へ。

歯の1本1本を中央にかけてカーブを描く特殊な流線形状に加工。コーミング時にかかる髪への負担を軽減し、髪あたりをやわらかくします。

表面は特殊なクロムコーティングでぽってりと厚みを持たせ、なめらかに。髪との摩擦による負担を抑え、高い導電性で静電気を効率よく拡散させます。

ReFa MARQUISE COMPACT（リファマーキスコンパクト）

■ 商品概要

発売日：2025年11月15日（土）

価 格：8,800円（税込）

販 売：ReFa GINZAにて先行発売後、11月26日(水)に全国の百貨店で発売。

■ 「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」について

ReFa GINZAは、2025年11月15日（土）、上質な文化が息づく銀座に誕生するReFaブランド史上最大の旗艦店です。世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏設計・監修のもと、自然とテクノロジーが融合する空間を実現した本店舗から、世界に向けてブランドを発信してまいります

グランドオープンに合わせて新ロゴ・新カラーを追加導入。さらに、新たに4つのブランドライン・5つの商品カテゴリーと、100の新アイテム※を世界最速でGINZAから発売いたします。

「ReFa GINZA」公式HP：https://ginza.refa.net/

「ReFa GINZA」公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_ginza/

※オープンから３か月間の発売アイテム数

■ 『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

http://www.refa.net/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/