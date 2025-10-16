【Aromist】アロマオイル本来の香りを楽しめる「Aromist Pod（アロミスト ポッド）」が新登場！
水を使わず、香りそのまま。
暮らしを豊かにする"心地よい"デザイン家電・インテリア雑貨を提案するエレス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沼尾 隆）は、超微細ミストで香りを空間に拡散する静音アロマディフューザー 「Aromist Pod（アロミスト ポッド）」を発売します。
アロミスト ポッド 商品ページ :
https://www.elaice.jp/products02/aromist-pod24/
製品紹介
お気に入りの香りに包まれる、心地よいひとときを。
コンパクトで持ち運びがラクラク
「アロミストポッド」は、アロマオイル本来の香りを超微細ミストで空間にやさしく広げるアロマディフューザーです。
静音設計だから、眠る前のリラックスタイムやデスクワーク中でも快適。
USB給電はもちろん、コードレスでも使えるので置き場所を選ばず、ベッドサイドやリビング、オフィスなどどこでも活躍します。
また、コンパクトながらも洗練されたシンプルデザインで、インテリアに自然に馴染むのも魅力。旅行や出張など外出先にも持ち運べるサイズ感で、いつでもお気に入りの香りと一緒に過ごせます。
小さくても本格派。暮らしに香りの癒しをプラスする「アロミストポッド」で、毎日をもっと豊かに。
コードレスでお好みの場所に持ち運び可能
コンパクトで使いやすいデザイン
・セラミック製のカップホルダー付き。ナチュラ
ルな雰囲気でインテリアと調和
・コンパクトサイズなのでお好みの場所に持ち運
び可能
・出張や旅行先でもお気に入りの香りを楽しめま
す。
・USBケーブルで充電し、コードレスで使用可能
ウォーターレスでボトルに直接オイルを入れてセット
アロマの香りをダイレクトに楽しめる
・ウォーターレスでアロマオイル本来の香りを楽
しめます。
・運転モードは3段階
・間欠式で噴霧され、その間隔で空間に香る強さ
を調整可能
・超微細ミストが香りを空間に広げます。
シンプルに、心地よく
嬉しい機能がたくさん
・1回のフル充電で最大32時間運転可能
・3時間で自動OFF機能付きで消し忘れ防止しま
す。
・静音設計でネブライザー式と比較しても運転音
がとても静か（約38dB以下）
・超音波振動子は交換可能で清潔に保てます
※交換パーツは別売です。
製品仕様
型番 ： AMPD24
電源 ： リチウムイオン蓄電池 3.7V 420mAh
充電入力 ： DC5V 1000mA（USB充電式）
充電時間 ： 約 2～3時間
最大運転時間 ： 約16時間(強)～32時間(弱)
自動OFF機能 ： 約3時間
運転モード ： 3段階(弱・中・強)
運転音 ： 38dB以下
対応ボトル容量： 10mL/15mL(口径17.5mm・高さ58mm以下)
外形寸法 ： 約 76 × 76 × 104 mm
本体重量 ： 約 265 g
芳香方式 ： 綿芯吸い上げ超音波式（ウォーターレス）
材質 ： PP(メインユニット)、セラミック(カップホルダー)
付属品 ： 充電用USBケーブル、ボトル 、綿芯ホルダー 3 個、綿芯 3 本、
取扱説明書
製造国 ： 中国
Aromist Pod
アロミスト ポッド \4,378（税込）
<オンラインストア>
エレス公式オンラインストア「L-shop」
https://lshop.jp/products/aromist-pod
詳細はこちら :
https://www.elaice.jp/products02/aromist-pod24/
お問い合わせ先（メディア様・お客様）
【エレス株式会社】
本社 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
代表者 ：代表取締役 沼尾 隆
設立 ：1977年8月
電話番号：03-6809-0320（代表）
URL ：https://www.elaice.jp/
事業内容：家電・インテリア・雑貨・美容・健康商品などの自社製品の開発や輸入販売