【Aromist】アロマオイル本来の香りを楽しめる「Aromist Isle（アロミスト アイル）」が新登場！
コードレスで香りを自由に。毎日を心地よく彩るアロマディフューザー。
暮らしを豊かにする"心地よい"デザイン家電・インテリア雑貨を提案するエレス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沼尾 隆）は、持ち運び可能なコードレス・超音波式アロマディフューザー 「Aromist Isle（アロミスト アイル）」を発売します。
アロミスト アイル 商品ページ :
https://www.elaice.jp/products02/aromist-isle24/
製品紹介
「Aromist Isle （アロミストアイル）」は、アロマオイルの繊細な香りを超微細ミストで拡散し、空間を心地よさで満たします。
柔らかな曲線が優しい印象を与え、インテリアに自然に溶け込むコンパクトデザインのアロマディフューザー。
アロマオイルをそのまま明するため、アロマ本来の香りを楽しむことができます。
超音波式の静理設計なので、就寝時やデスクワーク中でも動作音が気になりにくいです。
充電式バッテリーを内蔵しコードレスで持ち運びがしやすいので、お部屋の移動もラクチン♪
3段階で噴霧レベルを選べて、長時間運転も可能です。
毎日の暮らしに、香りのやさしいアクセントを。
付属のボトルを差し込みセットするだけ。
アロマの豊かな香りを気軽に楽しめる
・運転モードは3段階
・超微細ミストで香りが広く拡散
・綿芯レスでお手入れ簡単
・交換用噴霧ユニット（別売り）で気軽に香りを
チェンジ
香りと光が癒すパーソナル空間。
ボトムライトをONして空間を演出
・やわらかに空間を灯すボトムライト付き
(ライトOFFも可能)
・香りだけでなく、光でも癒し空間を演出
どこへでも持ち運べる、手軽に楽しむ上質アロマタイム。
コンパクト・軽量・静音で利便性◎
・軽量、本体約77g (ボトル含まず)
・コンパクトかつ、USB充電式でコードレスで使
えるのでお好みの場所で使用できます！
・超音波でアロマオイルを霧状にして噴霧するた
め、ネブライザー式と違い、運転音がとても静
か（約38㏈以下）
製品仕様
型番 ： AMIL24
電源 ： リチウムイオン蓄電池 3.7V 700mAh
充電入力 ： DC5V 1000mA（TypeC）
充電時間 ： 約2～3時間
最大運転時間： 約9時間(強)～13時間(弱)
自動OFF機能： 約3時間
運転モード ： 3段階(弱・中・強)
外形寸法 ： 約 88 × 88 × 92 mm ※ボトルを含んだサイズ
本体重量 ： 約77g ※ボトル無しの重量
芳香方式 ： 綿芯レス超音波式
材質 ： PP
付属品 ： 充電用USBケーブル、ボトル（ドロッパー付）
製造国 ： 中国
Aromist Isle
アロミスト アイル\3,278（税込）
<オンラインストア>
エレス公式オンラインストア「L-shop」
L-shopはこちら :
https://lshop.jp/products/aromist-isle
お問い合わせ先（メディア様・お客様）
【エレス株式会社】
本社 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
代表者 ：代表取締役 沼尾 隆
設立 ：1977年8月
電話番号：03-6809-0320（代表）
URL ：https://www.elaice.jp/
事業内容：家電・インテリア・雑貨・美容・健康商品などの自社製品の開発や輸入販売