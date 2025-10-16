【期間限定40%OFF・到手価格6,588円】ORICO、Mac mini M4専用ドックスタンド「MiniDock」新発売

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOは、Mac mini M4ユーザー向けに設計された最新ドッキングステーション「ORICO MiniDock Mac mini M4用スタンドドック」を日本のAmazonにて販売開始いたしました。本製品は、Mac miniのデザインに完璧にフィットし、USBポート拡張・放熱性向上・デスク整理を一体化したオールインワン設計が特徴です。

「ORICO ‎MiniDock」割引情報

キャンペーン期間：2025年10月10日から2025年10月26日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPWYL57Y?th=1

クーポンコード：ORICOVS10

割引内容：40％割引コード

割引き前の価格：10,980円

割引き後の価格：6,588円

【製品のポイント】

【Mac mini M4専用スタンドドック 】

新しいMac mini M4に完全対応したスタンドドックにはアルミ合金、ABS樹脂とシリコンを採用して、優れた放熱性、滑り止めの安定性、Mac mini本体の保護効果があります。縦置き収納で電源ボタンが押しづらい問題を解決でき、デスクトップの45%のスペースを節約でき、テーブルの上にきれいな空間を作ります。

【10-IN-1 Mac mini M4用ハブ】

このUSB Cハブは1 x USB-C(10Gbps)、1 x USB-A(10Gbps)、2 x USB-A( 5Gbps)、1 xUSB-C PD100W、1 x SD/TFカードリーダー、1 x HDMI（4K60Hz）、1 x 1000Mbpsイーサネット、 M.2 スロット搭載 の合わせて10つの機能が搭載されています。基本的な周辺機器に簡単にアクセスできます。

【M.2スロット搭載 - SSD拡張可能】

M.2 Type 2280スロットを搭載し、お好きな容量内蔵SSD（NVMe/SATA）を簡単に増設できます。付属工具で簡単に取り付け可能で、ストレージ容量を自由に拡張できます。（※Mac miniおよびSSDカードは別売り）

【10Gbps 高速データ転送】

このドッキングステーションはUSB 3.2 Gen 2ポートを搭載し最大10Gbpsのデータ転送速度を実現できます。外付けモバイルハードドライブやUSBフラッシュドライブ、ゲームファイルなどを高速で転送でき、遅延や干渉を軽減し、効率的な作業が可能です。

【12ヶ月の安心保証】

当店でご購入いただいた製品には12ヶ月の保証が付いています。購入日から1年間、万が一の不具合が発生した場合も安心です。ご質問やご不明点がございましたら、いつでもサポートチームにご連絡ください。

まとめ

Mac miniの性能を最大限に引き出す「ORICO MiniDock(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPWYL57Y?th=1)」で、スマートな作業環境を手に入れましょう。現在、40％OFF割引コード「ORICOVS10」 を使用すると、史上最安値6,588円でご購入いただけます。キャンペーンは10月26日（日）23:59まで！このお得なチャンスをお見逃しなく。

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：オリコジャパン株式会社

E-mail：oricoglobal@orico.cc

公式サイト：https://orico.global/

X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_

instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global

LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc