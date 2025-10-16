日本オラクル株式会社

Oracle AI World、ラスベガス ― 2025年10月16日

オラクルは本日、『Oracle Fusion Applications(https://www.oracle.com/applications/fusion-ai/ai-agent-marketplace/)』の顧客がエンタープライズ環境内で検証済みのパートナー構築AIエージェントを容易に検索・導入できる新ソリューション「AI Agent Marketplace(https://www.oracle.com/applications/fusion-ai/ai-agent-marketplace/)」を発表しました。このマーケットプレイスは、「Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications(https://www.oracle.com/jp/applications/fusion-ai/ai-agents/)」の一部として提供されており、エンタープライズ利用に適した安全なAIエージェントの活用により、顧客が生成AIの大規模導入を加速し、生産性向上や複雑なビジネス課題への対応をサポートします。

オラクルのアプリケーション開発担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるクリス・レオーネ（Chris Leone）は次のように述べています。「インテリジェント・オートメーションの時代が到来し、競争力を維持するためには、企業はより強力でスケーラブル、かつ導入しやすいAIソリューションを必要としています。『AI Agent Marketplace』によって当社は、パートナーの専門知識を成長するAIエコシステムに直接取り込むことで、お客様のAI導入の迅速化、独自ニーズへの対応、そして業務の効率化を支援します。これらエンタープライズ・グレードのAIエージェントは、企業のワークフロー効率を高め、迅速かつ安全に、そして複雑さなく実用的な成果をもたらします。」

「AI Agent Marketplace」では、パートナーが構築したエージェント・テンプレートを提供し、財務・人事・サプライチェーン・顧客体験など様々な業種のビジネスプロセス変革を支援します。Oracle PartnerNetworkに参加するシステムインテグレーター（SI）各社―Alithya、Apex IT、Apps Associates、Argano、Automus、CLOUDSUFI、GoSaaS、Grant Thornton、Huron、IBM Consulting、Infosys、KNEX、Mastek、Trinamix、Wipro―が「Oracle Fusion Applications』でAIエージェントを展開します。さらに世界的SIであるAccenture、Deloitte、KPMG、PwCも、共同顧客向けの追加エージェント・テンプレートをOracle.com(https://www.oracle.com/applications/fusion-ai/ai-agent-marketplace/)に掲載しています。SI構築のエージェント例は次の通りです：

- Apex IT: The Address Alignment agentは、適切な出荷先住所を自動で追加・検証し、「Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX)(https://www.oracle.com/jp/cx/platform/)」の販売データと「Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP)(https://www.oracle.com/jp/erp/)」内の売掛金データ双方を照合、受注処理と出荷の迅速化と効率化を実現します。- IBM: The Smart Sales Order Entry Assistant agent は、自然言語プロンプトを活用した販売プロセスの効率化と手動ステップの自動化により、受注入力エラーを減らし、受注処理のスピードアップと顧客満足度向上を支援します。- Infosys: The Hire to Retire agent は、契約詳細や役割、レポートライン等の情報取得と自動更新によって人事担当者の従業員データアクセスと更新を簡素化し、業務の自動化やオンボーディングの加速、データ精度向上、そして戦略的業務への集中を実現します。また、このAIエージェントは、「Oracle Fusion Applications」のロールベースアクセス制御を厳格に適用し、許可されたユーザーのみがデータにアクセス・編集できるようにします。- KPMG: The Purchase Order Item Price History agent は、過去の仕入先・購買日・平均取引価格・実用的な価格洞察などに迅速にアクセスすることで、調達判断の迅速化や戦略最適化に貢献します。

「AI Agent Marketplace」には、Box、Intellinum、Loqate、RChilli、Stripe、Syniverseといった業界をリードする独立系ソフトウェアベンダー（ISV）が構築したAIエージェントも含まれます。ISVエージェント例は次の通りです：

- Box: The Box Data Extraction agentは、Boxに保存された文書から特定のメタデータや構造化されたコンテンツを抽出し、それを財務、調達、人事、顧客体験のためのOracleワークフロー内でビジネスオブジェクトとして統合することで、「Oracle Digital Assistant」とのやり取りをより包括的かつ有用なものにします。- Stripe: The Infosys Invoice Collection AI agent powered by Stripe は、請求書回収、請求書支払いプロセス、リマインダーなどの機能強化により、Oracle Fusionの財務・売掛金回収担当者の手作業を削減します。複雑な請求形態を支援する個別割引やインセンティブ提供にも対応し、またStripeのAIモデルSmart Retriesが動的なシグナル評価を通じて支払い回収最適化を実現します。- RChilli: The Talent Data Refresh agent は、公開プロフェッショナル情報をもとに候補者プロファイルを強化し、履歴書情報を標準フォーマットで最新化します。- Loqate: The Contact Verification agent は、住所、電話番号、メール等の顧客連絡先情報を検証し、顧客対応ワークフロー内で更新提案を行います。

他の独立型エージェントマーケットプレイスと異なり、「AI Agent Marketplace」は「Oracle Fusion Applications」内にネイティブに組み込まれており、顧客は業務フローの中でAIエージェントを直接検索、導入できます。「AI Agent Marketplace」を活用することにより、Oracle PartnerNetworkメンバーが作成した検証済みエージェント・テンプレートをオラクル作成のプリビルド・エージェントと同様に、統合された操作画面でインストールや管理が可能です。主な特徴は次の通りです：

- 業界・業務領域ごとの専門知識の組込み: 主要SI・ISV作成の即時利用可能なエージェントで、課題解決やイノベーション加速を支援します。- シームレスなノーコード導入: ワンクリックでAI Agent Marketplaceエージェントを導入、自然言語ベースで迅速な起動が可能です。複雑なコーディングや統合は必要ありません。- カスタマイズ可能なエージェントテンプレート: 既存テンプレートを文書・ツール・プロンプト・APIで編集し、特定業種・業務課題に対応します。- 検証済みの信頼性・セキュリティ: 「AI Agent Marketplace」上のエージェントは全て包括的なチェックリストで検証され、オラクル開発のエージェントと同一セキュリティ基準を適用します。- オラクルによるサポート: パートナーやオラクルが構築したいずれのAI Agent Marketplaceエージェントも、ツール利用やデバッグ、統合、運用に関するエンタープライズグレードのサポートを一貫して提供します。

Oracle PartnerNetworkからのコメント

BoxのCTOであるBen Kus氏は次のように述べています。「Boxとオラクルは、安全なAIエージェントの導入加速を顧客に支援することに尽力しています。Box AIエージェントが『AI Agent Marketplace』で提供可能になることで、当社の共同顧客はBoxに保存したエンタープライズコンテンツを最大限に活用し、それをもとにアクションを起こすことができます。このオープンなエコシステムは、インテリジェントな意思決定を業界横断で可能にし、持続可能な成長を促進します。」

InfosysのEVP兼最高デリバリー責任者であるDinesh Rao氏は次のように述べています。「『AI Agent Marketplace』の立ち上げは、当社が専門性を差別化し、イノベーションを加速し、オラクルの広大な顧客基盤とつながる比類なき機会です。この一体型かつ組み込みのソリューションにより、Infosys Topaz(https://www.infosys.com/services/data-ai-topaz.html)を活用してFusionのお客様に最適化されたAIソリューションを共創・提供できます。信頼できる単一環境で相互成長と価値創出の土台を築くものです。」

KPMG グローバルAI&データラボリーダーであるSwami Chandrasekaran氏は次のように述べています。「『Oracle Fusion Applications AI Agent Marketplace』は、KPMGの深い業界知識と領域特化型AIエージェントをビジネスワークフローへ直接展開するための理想的なプラットフォームです。当社のThe Purchase Order Item Price History agentは、その好例であり、意思決定時に必要な調達インサイトと次のアクション提案を即座に提供します。このマーケットプレイスは、KPMGにとって重要な推進力です。次世代AIを安全かつ責任を持って、スケールさせながら展開・配布できるため、お客様がより迅速かつ自信を持って重要なビジネス判断を下せるよう支援します。」

Oracle Fusion Cloud Applicationsについて

Oracle Fusion Cloud Applicationsは、組織が業務を迅速に実行し、より賢明な意思決定を行い、コストを削減できるようにする、AI機能が組み込まれた統合クラウド・アプリケーション・スイートを提供します。Oracle Fusion Applicationsには、次の製品が含まれます。

- Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP): AIを活用した財務・オペレーション向けアプリケーションの包括的なスイートを提供し、生産性の向上、コスト削減、インサイトの拡充、意思決定の改善、内部統制の強化を支援します。- Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM): AIを活用した包括的な人事プラットフォームを提供し、人事プロセスとデータを統合することで、従業員ライフサイクル全体のタスク自動化、従業員エクスペリエンスの向上、人事リーダーへの実行可能なインサイトの提供を実現します。- Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM): AIを活用した包括的なプラットフォームを提供し、サプライチェーンとオペレーションのプロセスを統合することで、レジリエンスの強化と市場変化への迅速な適応を支援します。- Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX): AIを活用したアプリケーション・スイートを提供し、マーケティング・営業・サービスのプロセスを統合・管理することで、新規獲得、より強固な顧客関係の構築、カスタマー・エクスペリエンスの向上を支援します。

オラクルについて

オラクルは、広範かつ統合されたアプリケーション群に加え、セキュリティを備えた自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudとして提供しています。オラクル（NYSE: ORCL）について、詳しくはwww.oracle.com(https://www.oracle.com/)をご覧ください。

Oracle AI Worldについて

Oracle AI Worldは、お客様やパートナー企業が最新の製品・テクノロジーのイノベーションを発見し、AIがさまざまな業界でどのように活用されているかを知ることができるイベントです。業界の専門家や同じ関心を持つ方々とつながり、すぐに組織にインパクトをもたらす実践的なヒントやインサイトを得ることができます。また、オラクルがクラウドとAIの持つ可能性をいかに最大限に引き出すかを探る絶好の機会でもあります。イベントでは新機能の実演や、識者・業界リーダーの講演も予定されています。詳細は oracle.com/ai-world(https://www.oracle.com/ai-world/)、最新情報やニュースは oracle.com/news(https://www.oracle.com/news/) および linkedin.com/company/oracle(https://www.linkedin.com/company/oracle/) でご確認ください。

