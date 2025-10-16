岐阜の飛騨牛や柿・栗などの約１００商品が ＪＡタウンのショップ「飛騨・美濃うまいもん広場」で販売

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、岐阜県の「飛騨・美濃うまいもん広場」は、対象商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。

「飛騨・美濃うまいもん広場」は、全農岐阜県本部が運営するショップです。日本のほぼ中央に位置し、北は、飛騨の美しい嶺々、南は美濃の豊かな清流が流れる岐阜県で栽培、飼育された農畜産物をみなさまにお届けします。キャンペーン期間中は、対象商品約100点以上が「お客様送料負担なし」で購入することができます。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c4201/

対象商品（一部抜粋）

〇飛騨牛 サーロインステーキ用 （5等級） 250g×４枚

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4201-4201253-1kg/

ステーキの王道「サーロイン」、飛騨牛サーロインの特徴は口の中でとろける様な食感はもちろん、脂から甘みを感じられます。飛騨牛本来の旨味が感じられるミディアムレアでどうぞ。

〇愛宕梨 ２箱セット【亀山農園】【美濃加茂市山之上】

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4201-atago2024-2/

見渡す限り青空と緑でいっぱいの岐阜県美濃加茂市の山之上にある亀山農園の梨「愛宕梨」をお届けします

〇東美濃ぽろたん １ｋｇ【期間・数量限定】

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4201-porotan2021/

渋皮がぽろっとむける栗「ぽろたん」を、１カ月以上低温貯蔵して甘みを増した状態でお届けします。

【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown