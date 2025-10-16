高純度銅市場：グローバル調査報告書 - 需要、規模、開発、製造業者のシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に「高純度銅市場のセグメンテーション：製品タイプ別（電子機器、電気、自動車、産業機械、その他）、用途別（電子機器、電気、自動車、産業機械、その他）、純度レベル別（4N、5N、6N、その他）－世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと公表した。この報告書は、高純度銅市場の予測評価を提供している。報告書では、市場成長の推進要因、市場機会、課題、及び脅威といった複数の主要な市場ダイナミクスが強調されている。
高純度銅市場の概要
高純度銅とは、一般に99.99％を超える純度を有する銅を指し、優れた電気伝導性および熱伝導性、耐食性、延性で知られている。この高純度銅は、半導体、電子機器、電気自動車、再生可能エネルギーシステム、高度産業用途などにおいて不可欠な素材である。このグレードの銅は、導電性や性能に影響を及ぼす不純物を最小限に抑えるため、集積回路、真空管、先進的電気部品の製造において極めて重要である。電子機器、5Gインフラ、再生可能エネルギー分野からの需要増加が市場拡大を後押ししており、精錬および材料加工技術の進歩もこれを支えている。
Surveyreportsの専門家による高純度銅市場の分析によれば、2025年における市場規模は 2,220億米ドル（$22.2\ \text{billion}） であった。また、2035年末には 3,350億米ドル（$33.5\ \text{billion}） に達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR） 約4.3％ で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な高純度銅市場分析によれば、高純度銅の市場規模は、電子機器および半導体分野からの需要増加、電気自動車（EV）の利用拡大、電子・半導体産業の拡張、電化および再生可能エネルギーへの移行といった要因により拡大すると予測されている。 高純度銅市場における主要企業には、Aurubis AG、BHP Billiton Ltd.、Freeport-McMoRan Inc.、Rio Tinto Group、Glencore International AG、Southern Copper Corporation、First Quantum Minerals Ltd.、Antofagasta PLC、Teck Resources Limited、China Nonferrous Metal Mining （Group） Co., Ltd.、Jiangxi Copper Corporation、Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd.、Yunnan Copper Industry Co., Ltd.、Zijin Mining Group Co., Ltd. などが含まれる。
本高純度銅市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ の5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析も含まれている。また、本報告書には、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 高純度銅市場の規模、成長分析、および各国における主要事業者の評価である。
● 2035年までの世界高純度銅市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別である）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別、純度レベル別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
高純度銅市場のセグメンテーション
高純度銅市場のセグメンテーション