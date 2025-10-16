TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』より、新規公式描き下ろしイラストを使用した商品が登場です！予約特典がもらえる「アニメイト通販予約フェア」も実施！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331936&id=bodyimage1】
TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』アニメイト通販予約フェアが、【2025年10月16日（木）～11月11日（火）】の期間で開催決定！
期間中、アニメイト通販にて、対象のTVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』キャラクターグッズをご予約1,100円（税込）毎に、フェア特典「特製イラストカード（全5種）」を1枚プレゼント！
フェアの対象商品は、新規公式描き下ろしイラスト《Sweet China ver.》を使用した新商品です。
れな子たちがカラフルなチャイナ服に身を包んだとっても可愛いイラストになっております！
【フェア開催期間】
2025年10月16日（木）～11月11日（火）
【対象店舗】
・アニメイト通販
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113978
【概要】
期間中、アニメイト通販にて、対象のTVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』キャラクターグッズをご予約1,100円（税込）毎に、フェア特典「特製イラストカード（全5種）」を1枚プレゼント！
（対象商品：TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』アニメイト通販予約フェア《Sweet China ver.》新商品のみ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331936&id=bodyimage2】
※特典の絵柄はお選びいただけません。
※特典は商品配送時に同梱致します。
【商品詳細】
--------------------------------------------------------------------------
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331936&id=bodyimage3】
-----------------------------------------------------------------
■TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』トレーディング缶バッジ《Sweet China ver.》（全5種）
※トレーディング商品
素材：金属・紙・PP
サイズ：丸型直径57mm
価格： 1個 440円（税込）/1BOX（5個入り） 2,200円（税込）
種類：全5種
----------------------------------------------------------------------------
■TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』トレーディングクリアカード《Sweet China ver.》（全10種）
※トレーディング商品
素材：PP
サイズ：約W57mm×H90mm以内
価格：440円（税込）/1BOX（10枚入り） 4,400円（税込）
種類：全10種
----------------------------------------------------------------------------
■TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』アクリルスタンド《Sweet China ver.》（全5種）
素材：アクリル
サイズ：本体 約W67mm×H150mm以内/台座 約W45mm×H45mm以内
価格：1,980円（税込）
種類：全5種
----------------------------------------------------------------------------
■TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』A4クリアファイル《Sweet China ver.》（全1種）
素材：PP
サイズ：A4用紙封入サイズ（片面：219mm×310mm）
価格：495円（税込）
種類：全1種
----------------------------------------------------------------------------
