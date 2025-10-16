TVアニメ『Summer Pockets』のDMMスクラッチが登場！ 《エンジェル》がテーマの新規描き下ろしイラストを使用した商品にご注目♪
TVアニメ『Summer Pockets』のDMMスクラッチが登場です。
今回のくじのために描き下ろした《エンジェル》がテーマの可愛い4人のイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった、TVアニメ『Summer Pockets』 エンジェルstyle スクラッチをお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331932&id=bodyimage1】
【商品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー（全4種から選択可能）：当せん確率2/100
《B賞》 BIGアクリルスタンド（全4種からランダム）：当せん確率8/100
《C賞》 A3ビジュアルクロス （全4種からランダム）：当せん確率12/100
《D賞》 ミニ色紙（全5種からランダム）：当せん確率30/100
《E賞》 BIG缶バッジ（全8種からランダム）：当せん確率48/100
＼TVアニメ『Summer Pockets』エンジェルstyle スクラッチ発売記念キャンペーン／
「Wチャンス賞獲得」が出たら、Wチャンス賞【クリアカード】を1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331932&id=bodyimage2】
キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第 Wチャンス賞が終了となるので、お早めにトライしてみてください！！
【第01弾】 クリアカード（鳴瀬しろは）：10月23日 （木） 17:00～10月30日 （木） 23:59
【第02弾】 クリアカード（空門蒼）10月31日 （金） 00:00～11月7日 （金） 23:59
【第03弾】 クリアカード（久島鴎）：11月8日 （土） 00:00～11月15日 （土） 23:59
【第04弾】 クリアカード（紬ヴェンダース）：11月16日 （日） 00:00～11月23日 （日） 23:59
サイズ：約W63×H89mm以内
素材：PP
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 B2タペストリー（全4種から選択可能）
描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー”です。
素敵なイラストを大迫力で堪能できちゃいます♪
・素材：スエード
・サイズ：B2サイズ（約W515mm×H728mm以内）
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 BIGアクリルスタンド（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“BIGアクリルスタンド”です。
持ち運んで写真を撮るのはもちろん、お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなしです！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W117mm×H178mm以内、台座 約W43mm×H50mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 A3ビジュアルクロス （全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“A3ビジュアルクロス”です。
壁に飾ったり、お好きな場所に掛けたりなど、いろいろな形でイラストを楽しめます♪
・素材：ポリエステル
・サイズ：A3（約W297mm×H420mm以内）
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》ミニ色紙（全5種からランダム）
描き下ろしイラスト等を使用した“ミニ色紙”です。
思わずコレクションして並べたくなっちゃいますね！
・素材：紙
・サイズ：約W120mm×H135mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 BIG缶バッジ（全8種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“BIG缶バッジ”です。
存在感抜群な缶バッジを集めて、鞄やポーチなどにつけて楽しんでください♪
今回のくじのために描き下ろした《エンジェル》がテーマの可愛い4人のイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった、TVアニメ『Summer Pockets』 エンジェルstyle スクラッチをお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331932&id=bodyimage1】
【商品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー（全4種から選択可能）：当せん確率2/100
《B賞》 BIGアクリルスタンド（全4種からランダム）：当せん確率8/100
《C賞》 A3ビジュアルクロス （全4種からランダム）：当せん確率12/100
《D賞》 ミニ色紙（全5種からランダム）：当せん確率30/100
《E賞》 BIG缶バッジ（全8種からランダム）：当せん確率48/100
＼TVアニメ『Summer Pockets』エンジェルstyle スクラッチ発売記念キャンペーン／
「Wチャンス賞獲得」が出たら、Wチャンス賞【クリアカード】を1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331932&id=bodyimage2】
キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第 Wチャンス賞が終了となるので、お早めにトライしてみてください！！
【第01弾】 クリアカード（鳴瀬しろは）：10月23日 （木） 17:00～10月30日 （木） 23:59
【第02弾】 クリアカード（空門蒼）10月31日 （金） 00:00～11月7日 （金） 23:59
【第03弾】 クリアカード（久島鴎）：11月8日 （土） 00:00～11月15日 （土） 23:59
【第04弾】 クリアカード（紬ヴェンダース）：11月16日 （日） 00:00～11月23日 （日） 23:59
サイズ：約W63×H89mm以内
素材：PP
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 B2タペストリー（全4種から選択可能）
描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー”です。
素敵なイラストを大迫力で堪能できちゃいます♪
・素材：スエード
・サイズ：B2サイズ（約W515mm×H728mm以内）
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 BIGアクリルスタンド（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“BIGアクリルスタンド”です。
持ち運んで写真を撮るのはもちろん、お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなしです！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W117mm×H178mm以内、台座 約W43mm×H50mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 A3ビジュアルクロス （全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“A3ビジュアルクロス”です。
壁に飾ったり、お好きな場所に掛けたりなど、いろいろな形でイラストを楽しめます♪
・素材：ポリエステル
・サイズ：A3（約W297mm×H420mm以内）
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》ミニ色紙（全5種からランダム）
描き下ろしイラスト等を使用した“ミニ色紙”です。
思わずコレクションして並べたくなっちゃいますね！
・素材：紙
・サイズ：約W120mm×H135mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 BIG缶バッジ（全8種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“BIG缶バッジ”です。
存在感抜群な缶バッジを集めて、鞄やポーチなどにつけて楽しんでください♪