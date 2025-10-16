祝・パンチョ創業16周年！ナポリストへの感謝を込めて10/16（木）よりハズレなしの大感謝スクラッチ、パンチョ創業16周年キャンペーンを開催

株式会社パンチョ

“改めてナポリタンはうまいと言わせたい”を理念に掲げる「スパゲッティーのパンチョ」は、2025年11月13日（木）に創業16周年を迎えます。パンチョをご愛顧いただくナポリスト（パンチョのファン）への16年間の感謝の気持ちを込めて、2025年10月16日（木）より「パンチョ創業16周年キャンペーン」を開催します。

第一弾：10/16～10/31 パンチョWEBスクラッチ

パンチョ16周年はパンチョを食べてお祝いしよう！ハズレなし、トッピング無料クーポンが必ず当たるパンチョWEBスクラッチを2025年10月16日（木）から10月31日（金）まで特設サイト(https://faro-scratch.com/pancho16th/pancho16th)にて実施します。当たる無料クーポンはボリューム満点で大人気の「大王セット」をはじめ「ハンバーグ」、「カニクリームコロッケ」、「ロングウインナー」、「目玉焼き」の全5種類のトッピングメニュー。どれが当たってもナポリタンがさらに美味しく、満腹満足間違いなしのラインナップです！

ハズレなし！16周年感謝・パンチョWEBスクラッチ会場はこちら

https://faro-scratch.com/pancho16th/pancho16th(https://faro-scratch.com/pancho16th/pancho16th)

※トッピングクーポンは、スパゲッティー・カレー等メインメニューのご注文と合わせてご利用ください

※トッピングクーポンは他の割引券等との併用はできません（有効期限：2025年11月15日）

※その他、スクラッチおよびクーポンについてはスクラッチ会場（特設サイト）の説明をご覧ください

第二弾：10/16～11/30 復刻カレーナポをご注文で公式アプリ来店ポイントUP

パンチョ復刻総選挙で人気1位で今回復刻する16周年記念期間限定メニュー「ゴロッとチキンのカレーナポ」をご注文の方には、公式アプリ来店ポイントを増量プレゼント！通常来店ポイント1ptに加え、カレーナポ特別デザインの来店ポイントを1pt追加進呈します。復刻カレーナポは11月30日（日）までの期間限定メニューですので、ぜひ早めにお楽しみください！

※期間限定メニュー「ゴロッとチキンのカレーナポ」は在庫状況・店舗状況により販売終了が早まることがあります

第三弾：11/13 公式アプリで特別クーポン配信＆来店ポイントUP

16周年復刻カレーナポの特別デザインの来店ポイントは激レアアイテムだ！

パンチョ16周年当日の2025年11月13日（木）には公式アプリでトッピング「王道セット」無料クーポンを配信！また当日、パンチョ各店にご来店利用の方には公式アプリ来店ポイントを増量プレゼント。通常来店ポイント1ptに加え、16周年特別デザインの来店ポイントを1pt追加進呈します。しかも

復刻メニュー「ゴロッとチキンのカレーナポ」をご注文ならさらに1ポイント追加。まだ公式アプリを持っていない人は、アプリをダウンロードしてパンチョ16周年当日をお楽しみください！

※トッピングクーポンは、スパゲッティー・カレー等メインメニューのご注文と合わせてご利用ください

※トッピングクーポンは他の割引券等との併用はできません（有効期限：2025年12月15日）

※登録期限日(11/12)／配信タイミング時点で公式アプリの削除や未登録の場合、11月13日にクーポンが配信されないことがあります

スパゲッティーのパンチョ 公式アプリ

11/13にパンチョ公式アプリでトッピング「王道セット」無料クーポンを配信（※スパゲッティーは別途ご注文ください）パンチョ16周年特別デザインの来店ポイントも集めちゃおう！

スパゲッティーのパンチョ 公式アプリは、最新情報やスタンプカード、モバイルオーダー（対象店舗のみ）などナポリストに便利な機能が満載。しかも、初回ダウンロード/会員登録時＆定期的にクーポン配布中！

https://naporitanpancho.com/officialapps

スパゲッティーのパンチョについて

スパゲッティーのパンチョ 公式アプリは初回ダウンロードでクーポンがGETできる！

昔ながらの食材と調理方法にこだわり、懐かしさを提供するナポリタン専門店です。

自慢の極太麺は前日に茹で置きして程よく水分を吸わせておくことで、ソースと絶妙に絡むよう仕上げています。毎日お店で手作りしているソースは、他では決して食べられない味わいが魅力。

ボリューム感のあるスパゲッティー（小盛300g / 並盛400g / 大盛500g / メガ盛600g※）は目玉焼きや厚切りベーコン、焼きチーズといった追加トッピング（有料）で自分好みにカスタマイズすることも可能です。

※一部麺の分量が違う店舗があります。（くわしくはホームページ・各店舗ページのメニューをご確認ください）

- 公式ホームページ https://naporitanpancho.com(https://naporitanpancho.com/)- 公式X https://twitter.com/napopancho(https://twitter.com/napopancho)- パンチョ大王X https://twitter.com/top_of_pancho(https://twitter.com/top_of_pancho)- 公式Instagram https://www.instagram.com/panchonaporitan(https://www.instagram.com/panchonaporitan)- 公式TikTok https://www.tiktok.com/@spaghetti_pancho(https://www.tiktok.com/@spaghetti_pancho)- 公式YouTube https://www.youtube.com/@pancho_8888(https://www.youtube.com/@pancho_8888)▼パンチョのスパゲッティーは仕込みから調理まで、一皿一皿キッチンで手作り▼「改めてナポリタンはうまいと言わせたい」専門店として唯一無二、老若男女に愛されるパンチョのナポリタン▼豊富なトッピングメニューと選べる麺量で、ナポリスト（＝パンチョのファン）を満足させている

株式会社パンチョ（本社：東京都武蔵野市、CEO：野尻 圭介）は、「“楽しい”でつながる世界をつくる」を理念とする飲食企業である株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）の関連企業です。

https://five-group.co.jp