【一般社団法人日本ピックルボール協会】全農エネルギー株式会社とダイヤモンドパートナー契約を締結

一般社団法人 日本ピックルボール協会

一般社団法人日本ピックルボール協会（所在地：東京都台東区浅草橋３丁目27番14号、会長 谷口 陽子、以下JPA）と全農エネルギー株式会社（本社：東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番18号、代表取締役社長 和田 雅之、以下全農エネルギー(株)）は令和７年10月１日付でダイヤモンドパートナー契約を締結いたしました。

ピックルボールは 1965 年にアメリカで誕生したテニス・バドミントン・卓球の要素が混在したスポーツです。年齢・性別を問わず手軽に楽しむことができ、運動効果が高いことからウェルネススポーツとして最適とされています。

JPAではピックルボールを通じて社会の発展に貢献することを目的としており、全農エネルギー(株)が基本方針とするスポーツ振興によって地域社会の活性化とマッチすることから、パートナーとして協賛することにいたしました。

今回の協賛を通じて、全農エネルギー(株)はピックルボールの発展に寄与するとともに、

企業認知度の向上および事業活動の更なる充実を図ります。

●全農エネルギー(株)の概要

本社所在地 ：東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番18号

代表取締役社長 ：和田 雅之

設立日 ：昭和54年12月7日

事業内容 ：電力事業・石油事業・ガス事業・物流事業

電話番号 ：03-3293-1241（代表）

ホームページＵＲＬ ：https://zennoh-energy.co.jp

全農エネルギー(株)グループ会社：全農東北エネルギー株式会社

株式会社ＪＡエネルギー千葉

全農東日本エネルギー株式会社

全農関西エネルギー株式会社

全農西日本エネルギー株式会社

全農九州エネルギー株式会社

●一般社団法人日本ピックルボール協会の概要

所在地 ：東京都台東区浅草橋３丁目27番14号

会長 :谷口 陽子

創立 :平成27年4月

電話番号 :03-3863-0525

ホームページＵＲＬ :https://japanpickleball.org/