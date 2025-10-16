ラッフルズ・ホテル・シンガポール、シンガポールで初めて、唯一「3ミシュランキー」を獲得

BEACH ROAD HOTEL (1886) LTD.

ラッフルズ・ホテル・シンガポール

2025年10月16日・シンガポール発 ― ラッフルズ・ホテル・シンガポールは、ミシュランガイドの栄誉ある「ミシュランキーホテル(https://guide.michelin.com/mo/en/article/travel/all-the-michelin-key-hotels-in-singapore)」で最上級のサービスが認められる「3ミシュランキー」を獲得しました。シンガポールでこの栄誉に輝いたホテルは、ラッフルズ・ホテル・シンガポールが初めてであり、現在唯一のホテルとなります。今回の「３ミシュランキー」獲得により、ラッフルズ・ホテル・シンガポールは、世界でわずか143軒のみが認定された、極めて特別なホテル群の一つとなり、ラグジュアリーホスピタリティのリーダーとして、その伝統が改めて証明されました。

歴史ある象徴への栄誉

ラッフルズ・ホテル・シンガポールは1887年以来、時代を超えた洗練されたサービスと共に、植民地時代の魅力を象徴する存在として、長年にわたりその地位を築いてきました。ミシュランガイドで「3ミシュランキー」を獲得したホテルは、どこも究極の快適さとサービス、スタイルとエレガンスを提供する特別な滞在先を体現しています。ミシュランガイド最高のホテル賞である「3ミシュランキー」を獲得したことで、当ホテルは建築やインテリアデザインから、一貫したサービス、独自の個性、価値、そして地域と深く繋がる関係性に至るまで、ゲストの体験のあらゆる側面において卓越性を追求してきたことが世界的に認められました。

ラッフルズ・ホテル・シンガポールのマネージングディレクター クリスチャン・ウェストベルトは、「ラッフルズ・ホテル・シンガポールにとって、ミシュランガイドの『3ミシュランキー』を獲得したことは、大変輝かしい実績です。これは、ラグジュアリーとは単にアメニティの総量ではなく、それぞれの場所でチームメンバー一人ひとりが作り上げる真の体験の奥深さであるという、私たちの信念を裏付けるものです。これは138年にわたる献身、思慮深い刷新、そして私たちの伝統と未来の双方を尊重するサービスの飽くなき追求を反映しており、世界のホスピタリティの舞台でシンガポールを代表できることを誇りに思います。ミシュランの調査員の皆様、そして情熱と規律をもってこの栄誉を実現させてくださったすべてのステークホルダー、パートナー、そして同僚の皆様に深く感謝いたします」と述べています。

この栄誉により、ラッフルズ・ホテル・シンガポールは、その伝統を守りつつ時代に合わせて進化していくというコミットメントを確固たるものにし、ゲストに没入感のある体験、文化的なストーリーテリング、厳選されたラグジュアリーなサービス、そしてシンガポールの歴史と未来への有意義なつながりを生み出すことに引き続き注力していきます。