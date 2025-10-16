株式会社キッズコーポレーションが会員管理・決済システム「会費ペイ」を導入

株式会社ペイメントフォー

株式会社ペイメントフォー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山崎 祐一郎）が提供する「会費ペイ」は、全国で300園以上の保育園を運営する株式会社キッズコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：釜野 晋史）に導入いただいたことをお知らせいたします。

https://kaihipay.jp/

導入の背景

株式会社キッズコーポレーションは、創業時から子どもの内面や心を大切にし、『子ども主体の保育』を実施しています。また、子どもの健やかな成長には、保育士が働きやすい環境が大切という思いのもと、保育士の待遇改善や業務の効率化にも取り組んでいます。

保育園の集金業務は、現金が主流であるために、保護者・園のスタッフ・本部事務局の三者全てに大きな負担となっていました。保護者は、現金を用意する手間や請求書を紛失してしまうといった不便さに直面。園のスタッフは、集金袋の作成から現金回収、銀行への入金作業に多くの時間を費やし、本来の保育業務が圧迫される状況でした。さらに、本部事務局は100を超える園の銀行口座の照合を月初にまとめて行わなければならず、業務が非常に煩雑化しており、現金管理に伴う金銭トラブルのリスクも抱えていました。

これらの理由から、非効率な現金集金業務を改善し、関係者全員の負担を軽減するために、会費ペイの導入を決定いただきました。

株式会社キッズコーポレーション様のコメント

経理財務部 マネージャー 柳田匠様

「会費ペイ」の導入により、請求業務が7～8割削減された実感があります。集金業務の効率化だけでなく、保育士が子ども達とより深く向き合う時間をつくり、保育の質の向上にも繋がっています。

保護者様からは、現金を用意する手間がなくなり、とても便利になったとのお声をいただいています。請求書もメールで届くため、いつでも簡単に確認できるようになりました。

園のスタッフは、現金のやり取りがなくなったことで、保護者様とのコミュニケーションがより円滑になりました。また、銀行への入金や現金出納帳の入力作業がなくなり、会費ペイの管理画面で一元管理できるようになったため、事務作業が大幅に軽減。その結果、保育業務に集中できる時間が増えました。

本部事務局にとっては、100以上あった園ごとの銀行口座を一つに集約できたことが最も大きな成果です。また、保護者様がスマートフォンで直接支払い方法を登録できるようになったため、煩雑だった口座振替依頼書のやり取りも完全に不要となりました。支払い遅延に対する自動催促機能も、各園と本部のやり取りを大幅に減らすことに貢献しています。

今後はこの効率化によって生まれた時間を最大限に活用し、認可保育の分野ではそれぞれの地域でNo.1のサービスを提供する園を、受託保育の分野では業界No.1を目標に、これからも挑戦を続けてまいります。

株式会社キッズコーポレーションについて

代表取締役：釜野晋史

本社所在地：東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル10階

設立：1993年12月1日

HP：https://www.kids-21.co.jp/

「会費ペイ」について

サービスサイト： https://kaihipay.jp/

「会費ペイ」は、会費制サービスを運営する事業者向けの会員管理・決済システムです。紙の書類を使った入会手続きや、エクセルでのデータ管理、毎月の現金集金、未収金の催促といった煩雑な事務作業をキャッシュレス化・ペーパーレス化によって自動化し、事業者の負担を大幅に削減します。サービス開始から7年で、フィットネスジムやスクールなど10,000以上の加盟店に利用されており、多くの事業者が本来の業務に集中できる環境づくりをサポートしています。

株式会社ペイメントフォーについて

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/