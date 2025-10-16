アイルランド・日本交流美術展「怪談ーラフカディオ・ハーンとの邂逅」開催

アイルランド大使館Stephen Lawlor, O-Jochū (Mujina) - スティーブン・ローラー「お女中（むじな）」

日本とアイルランドそれぞれを拠点とするアーティスト20名ずつによる作品を集めたアイルランド・日本交流美術展「怪談ーラフカディオ・ハーンとの邂逅」を、アイルランドハウス東京にて2025年11月4日（火）から17日（月）の会期で開催いたします。小泉八雲としても知られるラフカディオ・ハーンによって1904年に出版された有名な著書『怪談』を視覚的に解釈した多くの作品が一堂に会します。

展示作品（一部）

Dominic Turner /ドミニク・ターナー

Anjitsu / 庵室

Photograph / 写真

25h x 38w cm

In response to Lafcadio Hearn’s ‘Jikininki’ / ラフカディオ・ハーンの「食人鬼」に寄せて

Yoko Hara / 原 陽子

The Passion of Hoichi / 芳一受難

Etching / エッチング

19.5h x 19.5w cm

In response to Lafcadio Hearn’s ‘The Story of Mimi-Nashi-Hōïchi’ / ラフカディオ・ハーンの「耳なし芳一の話」に寄せて

展示作品一覧：https://kwaidanexhibition.com/exhibition-prints/

出展アーティスト一覧・略歴：https://kwaidanexhibition.com/artist-biographies/

開催概要

展覧会名：怪談ーラフカディオ・ハーンとの邂逅

会期：2025年11月4日（火）～17日（月）（うち7日間）

休館日：土曜、日曜、祝日

公開時間：11時～12時、14時～16時（公開日により異なります）

会場：アイルランドハウス東京 B1イベントホール（東京都新宿区四谷本塩町1-6、駐車場なし）

観覧料：無料

観覧予約：本展は日時指定事前予約制となっております。展覧会公式ウェブサイト(https://kwaidanexhibition.com/venues-events/embassy-of-ireland-japan/)から日時指定の予約をお願いします。日時指定の予約枠には上限があります。

主催：「怪談」展実行委員会／駐日アイルランド大使館／KURA MONZENギャラリー

後援：アイルランド外務・通商省、小泉八雲記念館、在日アイルランド商工会議所