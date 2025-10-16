成人用ワクチン手帳の配布～医師会の提案により実現、ワクチンで防げる病気があります～

横須賀市

横須賀市は、医師会や企業と協力し、ご自身の予防接種歴を管理できる「成人用ワクチン手帳」の配布を始めました。 健康管理や医療機関との情報共有に、ぜひご活用ください。

成人用ワクチン手帳

肺炎球菌、帯状疱疹、インフルエンザ、新型コロナなど、大人になってからこそ注意が必要な病気があり、感染予防や重症化予防に有効なワクチン接種が実施されています。

小児、乳幼児は母子保健手帳で管理されていますが、成人になってからの予防接種はご自身で管理が必要です。

「予防接種を受けたかどうかわからない」「記録が残っていない」ということはありませんか？

今回、自分が受けた予防接種をしっかり管理できる「成人用ワクチン手帳」の配布を始めました。ご自身の健康を守る頼もしいパートナーとしてぜひご活用ください。

手帳の製作は、連携協定を締結しているグラクソ・スミスクライン社にご協力いただいています。

ワクチン手帳は市の予防接種を実施している市内の各医療機関、保健所企画課（ウェルシティ3階）、各健康福祉センター（北、南、西）で配布しています。

横須賀市医師会の協力

今回の成人用ワクチン手帳の配布は横須賀市医師会からの提案により実現しました。

成人用ワクチン手帳の活用によりかかりつけのお医者さんと情報共有も円滑になります。

横須賀市と医師会が協力して進める取り組みです。