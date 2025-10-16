MEN′S BIGI 50周年記念──WOOLRICH別注アークティックパーカを10月18日（土）一斉販売開始

株式会社ビギ

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するメンズアパレルブランド『MEN’S BIGI（メンズビギ）』は、2025年10月に設立50周年を迎えます。ブランドを支えてくださった皆様への感謝の気持ちを込めて、50周年を記念した特別企画を展開いたします。

50周年記念プロジェクトの一環として、WOOLRICHに別注をした50周年を記念する特別なコレクション。WOOLRICHの名作「アークティックパーカ」をモダンにアップデート。ダウンの混率を上げて保温性を高め、パーツ全てを黒で統一したオールブラックの特別仕様は、冬の都会にもアウトドアにも対応する、唯一無二のアイテムです。

【WOOLRICH/ウールリッチ】別注アークティックパーカ \139,700（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0154FJM122/8)

パーツ全てを黒で統一したオールブラックの特別仕様ボリューム感がラグジュアリーな別注のラクーンファーは、季節やスタイリングに合わせて取り外し可能カジュアルスタイルにも、きれいめなスタイルにもマッチする、スタンダードシルエット中綿はダウン90％、フェザー10％にグレードアップし、ふっくらと体を包み込むような軽やかな着心地

【WOOLRICH/ウールリッチ】

1830年創業。アメリカのペンシルバニア州でジョン・リッチ2世が建設した毛織工場がブランドの始まり。1850年にはアメカジを象徴するバッファローチェックを生み出した。時代を超えて愛されるタイムレスな価値は、ブランドの長い歴史のなかで築き上げられ、世界中で愛される名品「アークティックパーカ（ARCTIC PARKA）」を生み出したブランドとして、今もなお多くのファンから支持されています。

■50周年WEB特設ページ

「BEGIN THE BIGI」というキーメッセージのもと、これまで培ってきた歴史と伝統を大切にしつつ、MEN’S BIGIの新たな挑戦を表現。特設ページでは、ここでしか見られない特別なコンテンツも多数ご用意しています。

詳細を見る :https://store.mens-bigi.co.jp/50th/

【MEN’S BIGIについて】

1973年、菊池武夫が立ち上げた「ビギ・メンズ」から始まり、1975年に株式会社メンズ・ビギとして独立。日本のメンズファッションが本格的に動き出した時代にその先頭を走ってきました。2025年4月には、ブランドの原点である株式会社ビギと合併。これまでの軌跡を引き継ぎながら、新しいステージへと歩みを進めています。

公式SNS

●MEN’S BIGI 公式Instagram

https://www.instagram.com/mensbigi_official/



●MEN’S BIGI 公式YouTube

https://www.youtube.com/@mensbigiofficial8548