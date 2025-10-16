「明水然・樂」東京日本橋店で新メニュー登場！ 高級鮑を含む鉄板焼き11品コースが 7,000円（税込・サービス料別）より
■ 職人が創り出す、五感で味わう鉄板焼き体験
旬の食材の個性と季節感を最大限に活かし、すべての料理はシェフが目の前の鉄板で仕上げます。
一皿ごとに光る職人の技、香り・音・美しさを五感で楽しめる至高の「おまかせ鉄板焼き」をご堪能ください。
■ 台湾で3年連続「高コスパ鉄板焼き」第1位
「明水然・樂」は台湾で3年連続、ネットメディアの“高コスパ鉄板焼きランキング”で第1位を獲得。
東京日本橋店は樂多多グループによる同ブランド初の海外直営店として誕生し、開店から1年足らずで日本橋エリアの人気店となりました。
SNSでは「誕生日」「デート」「記念日」「ビジネス会食」「女子会」など、幅広いシーンで訪れるべきレストランとして話題を集めています。
■ 日本人料理長・水戸康夫による、芸術的な一皿
料理長を務めるのは、40年以上の経験を持つ日本人シェフ・水戸康夫。
フレンチの華やかさと和食の繊細さを融合し、特製フレンチソースで食材の旨味を引き立てます。
シンガポール・香港・台湾での成功をもとに、日本発の鉄板焼きをさらに進化させ、全料理を鉄板職人が自在にアレンジ。
新たな鉄板焼きの可能性に挑戦しています。
■ コース紹介（価格は税込・サービス料別）
7,000円《然・おまかせコース》 … 旬の食材を楽しむコース
13,900円《雅・おまかせコース》 … 季節の恵みと海鮮を味わうコース
18,400円《極・おまかせコース》 … 海と陸、Wメインの贅沢コース
初めて鉄板焼きを体験する方にも、再訪を楽しみにされる美食家の方にもおすすめの内容です。
■ 水天宮そばで味わう“安産祈願ランチ”
店舗は「水天宮前駅」から徒歩2分。高級鮑を使用した料理も提供しており、安産祈願で訪れる妊婦様にも好評です。
落ち着いた空間で、安心してゆったりとお食事をお楽しみいただけます。
■ 店舗概要
店名：明水然・樂（メイスイゼン・ラク）
所在地：東京都中央区日本橋人形町1-12-11 リガーレ日本橋人形町 2F A-204
アクセス：
東京メトロ「水天宮前駅」より徒歩2分
東京メトロ・都営浅草線「人形町駅」より徒歩4分
営業時間：
平日：ランチ 12:00／13:00（2時間制）
ディナー 17:30／19:45（2時間制）
土・日・祝日：ランチ 11:00／13:00（2時間制）
ディナー 17:30／19:45（2時間制）
席数：27席（カウンター7席・テーブル20席）
定休日：月曜・木曜・1月1日（臨時休業あり）
予約：完全予約制
■ ご予約・公式情報
食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13299925/
Table Check：https://www.tablecheck.com/ja/minsuizenraku-tokyonihonbashi
公式SNS
LINE：https://lin.ee/c3OdZU3
Instagram：https://www.instagram.com/minsuizenraku.jp
Facebook：https://www.facebook.com/minsuizenraku.japan