TVアニメ『邪神ちゃんドロップキック』の新作グッズが発売決定！ 描き下ろし＆ミニキャライラストは“パジャマ”がテーマ♪
TVアニメ『邪神ちゃんドロップキック』の新作グッズが発売決定！ 本日10月16日(木)から通販サイト「JREモール」と「eeo Store online」で先行販売が、10月30日(木)から新宿マーケットスペースで店頭販売がスタートします。
新作グッズに使用しているイラストは、“パジャマ”がテーマの描き下ろしイラストと、“巫女服”を着た邪神ちゃんたちがデフォルメされたミニキャライラスト！
2種類の可愛いイラストを使用したグッズの魅力を、余すところなくすべてお届けします♪
▼通販でのご注文はこちらから▼
JREモールへ
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s281
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/6986?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt995(https://eeo.today/store/101/title/6986?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt995)
【販売情報（通販／店舗）】
＜通販＞
先行販売：10月16日(木)～10月29日(水)
販売場所：
JREモール
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s281
eeo Store online
https://eeo.today/store/101/title/6986?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt995(https://eeo.today/store/101/title/6986?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt995)
＜店舗＞
販売期間：10月30日(木)～11月12日(水)
販売場所：JR新宿駅中央口改札外 新宿マーケットスペース
※同期間中も通販（「JREモール」および「eeo Store online」）でのお取り扱いあり。
【グッズ一覧】
・缶バッジ（描き下ろしイラスト／全6種＆ミニキャライラスト／全10種）※
・アクリルカード（描き下ろしイラスト／全6種）※
・BIGアクリルスタンド（描き下ろしイラスト／全6種）
・B2横タペストリー（描き下ろしイラスト／全1種）
・キャラクリアケース（描き下ろしイラスト／全2種）
・A4静電気ポスター（描き下ろしイラスト／全6種）
・アクリルぷちスタンド（ミニキャライラスト／全10種）※
※マークはブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。
【通販も対象】購入特典はポストカード（全7種）
TVアニメ『邪神ちゃんドロップキック』の新商品を含む関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼント！
描き下ろしイラスト
缶バッジ
■価格：[単品] 550円（税込）／[コンプリートセット] 3,300円（税込）
■サイズ：6.5cm
キャラクターたちのお顔をクローズアップした、キュートな表情が見やすい缶バッジです。
アクリルカード
■価格：[単品] 660円（税込）／[コンプリートセット] 3,960円（税込）
■サイズ：約7cm×9cm
しっかりとした厚みもあってラックなどに飾れるほか、カバンにしまってお出かけ先で描き下ろしイラストを楽しむのにぴったり♪
BIGアクリルスタンド
※画像は一部商品です。
■価格：各2,970円（税込）
■サイズ：20cm×20cm以内（※商品によって異なります）
パジャマを着たキャラクターたちをじっくり堪能することができます。
B2横タペストリー
■価格：4,400円（税込）
■サイズ：約W72.8cm×H51.5cm
壁にかければ圧倒的な存在感！ お部屋に飾れば、可愛いキャラクターたちに癒されること間違いなし♪
キャラクリアケース
■価格：各900円（税込）
キャラクリアケースはA5サイズ（約15cm×21cm）以内の用紙がしまえる硬質クリアケース。ポストカードの保管やチケットホルダー代わりとしておすすめ！
A4静電気ポスター
※画像は一部商品です。
■価格：各1,320円（税込）
■サイズ：A4サイズ（約21cm×29.7cm）
2枚1セットのポスターで、ポスター同士を剥がす際に発生する「静電気」を利用して、壁や窓などに貼り付けることができます。
ミニキャライラスト
缶バッジ
■価格：[単品] 550円（税込）／[コンプリートセット] 5,500円（税込）
■サイズ：6.5cm
ミニキャライラストを使用したグッズラインナップにも缶バッジが登場！ 描き下ろしイラストver.の缶バッジと一緒にぜひ集めてみてください♪
アクリルぷちスタンド
■価格：[単品] 900円（税込）／[コンプリートセット] 9,000円（税込）
■サイズ：7cm×7cm以内（※商品によって異なります）
どこにでも飾りやすいサイズなので、ラックのほかに職場のデスク周りなどお好きなところに飾ってみるのも◎
(C)ユキヲ／COMICメテオ
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus