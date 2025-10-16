【表参道】まつげ・ネイルサロン『Lis 10（リステン）表参道店』が2025年10月9日オープン！～お客様のお悩みに寄り添い、「理想の自分」を叶えるオーダーメイド施術～

株式会社Becky Lash Tokyo

日本全国に50店舗以上の美容サロンを展開する株式会社Becky Lash Tokyo（本社：東京都港区、代表取締役：山田 実）は、2025年10月9日（木）、東京都港区南青山に『Lis 10 表参道店』をオープンいたしました。丁寧なカウンセリングを通して、お客様一人ひとりの「お悩み」や「理想」に寄り添い、その方らしい個性と美しさを最大限に引き出す施術を提供してまいります。

【Lis 10 とは】

『Lis 10（リステン）』は、まつげパーマ・パリジェンヌラッシュリフト・まつげエクステ・眉毛・ネイルの施術を通して、お客様の理想を叶えるアイラッシュ＆ネイルサロンです。

サロン名の【Lis 10（リステン）】は、「聞く・耳を傾ける」という意味の Listen を

『Lis』＋『Ten（10）』で表現した造語。

女性は日々、仕事・人間関係・子育てなど、さまざまな悩みを抱えながら生活しています。

時には「10個以上の悩み」を抱えることも。

しかし、自分に自信を持てたとき、人は驚くほどいきいきと輝き、どんな悩みにも前向きに立ち向かうことができる。

この想いを大切に、私たちはまつげ・眉毛・ネイルの施術を通して、お客様の「こうなりたい！」を叶えるお手伝いをしています。

丁寧なカウンセリングと経験豊富なスタッフによる確かな技術で、お客様一人ひとりの「美」と「幸せ」を追求するサロンです。

【Lis 10 表参道店の特徴】

◆理想の目元を実現する高い技術力◆

丁寧なカウンセリングをもとに、お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイド施術をご提供いたします。まつげパーマやパリジェンヌラッシュリフト、まつげエクステ、眉毛スタイリング、ネイルまで、豊富なメニューから最適なデザインをご提案。お顔立ちや雰囲気、お悩み、理想のイメージに合わせた「似合う」デザインを、丁寧かつ確かな技術力と提案力を兼ね備えたプロフェッショナルが実現いたします。

◆豊富なデザインメニュー◆

まつげパーマやパリジェンヌラッシュリフトに加え、人気の韓国風束感まつげパーマもご用意。

さらに、SNSでも話題のパリエク（パリジェンヌラッシュリフト × マツエク）やアンドヘルシー（まつげパーマ × マツエク）など、ナチュラルなボリュームで写真映えを叶えるメニューも充実しています。

ネイルでは、ワンカラーネイルやフレンチネイル、マグネットネイルから、韓国風ネイル、ワンホンネイル、ニュアンスネイルまで、トレンドを意識した多彩なデザインをご提供。また、オフィスや日常でも楽しめる、シンプルで上品なデザインも幅広くご用意しています。

お客様一人ひとりの「お悩み」や「理想」に寄り添い、最適な施術で「自分らしい美しさ」を引き出します。

◆ 綺麗で可愛い、心ときめく空間 ◆

ピンクと白を基調とした明るく清潔な店内で、リラックスして施術を受けていただけます。カーテンで仕切った個室風空間で、ふわふわのリクライニングチェアを完備。「また来たい！」と思っていただけるよう、清潔で快適な空間づくりを徹底しています。女性専用・完全予約制で、周囲を気にせずリラックスした時間をお過ごしいただけます。

◆アクセス抜群の好立地◆

表参道駅から徒歩2分。お仕事帰りやお買い物の合間にもお立ち寄りいただける便利な立地です。

【オープン記念キャンペーン】

【オープン記念】まつげパーマ \5,500→【\3,250】

【オープン記念】パリジェンヌラッシュリフト \6,000→【\3,800】

【オープン記念】韓国アイドル風束感まつげパーマ \6,000→【\4,000】

※本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合がございますので、予めご了承くださいませ。

【店舗概要】

店舗名： Lis 10 表参道店

所在地： 〒107-0062 東京都港区南青山３-13-24 サウス青山テックビル 3F

アクセス： 表参道駅 (東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線) より徒歩1分

営業時間： 10:00～20:00

定休日： 不定休

TEL： 03-6447-0477

予約： WEB(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000780773/?cstt=1)、お電話

支払い： 現金、各種クレジットカード、PayPay、UnionPay（銀聯）、Discover

【アイリスト募集中】「お客様の理想」を一緒に叶える仲間を募集

『関わる全ての人をHAPPYに』- 一緒に輝ける仲間を募集しています！

【Lis 10 全店舗にてアイリストを募集中】※募集要項は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

Lis 10 表参道店では、お客様の「日々のメイクをもっと楽しく、もっと簡単に」を共に実現するアイリストを募集しています。業界トップクラスの給与・福利厚生を備え、しっかり休みながらも、頑張りはしっかりとお給料に反映される環境です。

応募・詳細はこちら： https://relax-job.com/job/B0650606/sid/820214

【運営会社】

会社名： 株式会社Becky Lash Tokyo

本社所在地： 〒108-0073 東京都港区三田1-7-1-3110

代表者： 代表取締役 山田 実

事業内容：アイラッシュ事業/ アイブロウ事業/ ネイル事業/ その他事業

Email：info@beckylashtokyo.com

WEBサイト：https://beckylashtokyo.com/