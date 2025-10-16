【CASETiFY】CASETiFY、サンリオ「リトルツインスターズ」50周年を記念した、幻想的なキキ＆ララのコレクションを発表

Casetagram Limited「リトルツインスターズ キキ＆ララ | CASETiFY」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ)(https://www.casetify.com/)」はサンリオの「リトルツインスターズ」とのコラボレーションによる最新コレクション「リトルツインスターズ キキ＆ララ | CASETiFY」を発表します。

本コレクションは、双子のきょうだい「キキ」と「ララ」が暮らす幻想的な“ゆめ星雲”の世界観からインスピレーションを受け、ピンクとブルーを基調に、星座やファンタジックなデザインを展開。また、50周年を記念するスペシャルな限定アニバーサリープリントは、ホリデーシーズンにぴったりなラインナップとして2025年10月16日(木)から12月31日(水)まで販売されます。

ハローキティやマイメロディ、そしてリトルツインスターズといった世界的に愛されるキャラクターを生み出しているサンリオ。小さな贈り物があらゆる世代の人々に幸せや友情を届けるという思いを大切に、1960年の創業以来、世界中のファンに向けて商品やサービスを提供し続けています。CASETiFYとの今回のコレクションは、キキ＆ララの純真さと魅力を、星や雲、ユニコーンやお城といった夢あふれるモチーフで表現。さらに、個性を引き立てるカスタマイゼーションもお楽しみいただけます。

本コレクションは、「星」や「バレエ・コア」など、近年のトレンドを取り入れたデザインが特徴です。淡いパープル、ブルー、ピンクのパステルカラーとキキ＆ララの愛らしい姿に、懐かしさと癒しを感じさせるラインナップを展開しています。

「リトルツインスターズ キキ＆ララ | CASETiFY」コレクション

また、夜空を探検するキキ＆ララを描いた星座デザインはコレクターには必須のアイテム。また、星やリボン、アイコニックなアイテムを散りばめたセレスティアル・ドリームス ケースは、キャンディやお城、ユニコーンがあしらわれ、まるで夢の世界をそのまま閉じ込めたようなデザインに仕上がっています。さらに、同シリーズのスマホストラップやイヤホンケースとセットで楽しめるスペシャルバンドルセットも登場します。

「リトルツインスターズ キキ＆ララ | CASETiFY」コレクション

加えて、写真やテキストをカスタマイズして自分だけのデザインを作れるほか、キキ&ララそれぞれをモチーフにしたスマホケースやモバイルバッテリーなど、ペアで楽しめるアイテムも展開。その他、きょうだいの絆や、やさしさを表現したステッカースタイルデザインのアイテムなど、ファンならずとも魅了されるコレクションを多数取り揃えています。

本コレクションはCASETiFY公式オンラインストアで10月16日(木)日本時間17時に発売開始いたします。



また、「リトルツインスターズ キキ＆ララ | CASETiFY」コレクションは、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。



コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でご確認いただけます。



また、本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからもお買い求めいただけます。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab(https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)」をダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチしていただけます。商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、ご購入手続きがよりスムーズに行っていただけます。



━━━━━━━━━━━━

「リトルツインスターズ キキ＆ララ | CASETiFY」コレクション

━━━━━━━━━━━━

●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。



●価格：

スマホケース 6,050円～(税込)

テックアクセサリー 2,200円～(税込)



●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：10月16日(木)日本時間17時

実店舗 一般発売：10月16日(木)各店舗オープン時間



●販売場所：

CASETiFYオンラインストア、CASETiFYアプリ「CASETiFY Colab」、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店



●コレクションサイト：https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/little-twin-stars



━━━━━━━━━━━━

CASETiFYについて

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYは、テックアクセサリーのカスタマイズを核とし、サステナビリティへの取り組みも積極的に行う、D2C(Direct to Consumer)型のグローバルライフスタイルブランドです。

これまで、キャラクター、アート、ファッションなど多彩なジャンルとの革新的なコラボレーションを展開し、世界中の注目を集めてきました。高品質な素材と最先端のデザインを活かし、無限大の組み合わせでパーソナライズ可能な、オリジナリティあふれるテックアクセサリーを提供しています。

CASETiFYは、アーティストのインキュベーターであり、ブランドとしてのデザインスタジオであると同時に、お客様やコミュニティとともに歩む、さまざまな社会貢献活動や慈善団体の国際的なパートナーでもあります。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)

━━━━━━━━━━━━

リトルツインスターズについて

━━━━━━━━━━━━

ゆめ星雲の思いやり星でうまれたふたごのきょうだい星。立派に輝く星になるために遠い星の国からやってきた。

お姉さんのララは、こわがりでちょっぴり泣き虫。弟のキキは好奇心旺盛。ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好き。