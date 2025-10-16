技術系YouTuber「ラムダ技術部」が動画で話題の”限界節約メシ”を販売するキッチンカーを神戸高専高専祭に出店！

株式会社TwoGate

株式会社TwoGate（本社：東京都世田谷区、代表取締役 小林輝紀 以下、TwoGate社）は、登録者88万人超の技術系YouTuber「ラムダ技術部」が動画で話題を集めた“限界節約メシ”を実際に購入できるキッチンカー「限界節約キッチン」を、神戸高専が主催する第62回神戸高専祭に出店いたします。

今回で2年連続の出店となりますが、昨年の屋台形式からさらにパワーアップ。当社の協力により、キッチンカーでの販売が実現しました。

さらに当日は、ラムダ技術部本人も販売ブースに登場予定です！

“限界節約メシ”が気になる方、そしてラムダ技術部に会いたい方は、ぜひ神戸高専 高専祭にお越しください。

なお、25日の10:00～12:00は整理券制となります。こちら(https://d.pass-store.jp/products/1025-lambda)から予約をお願いします。

（10:00～/10:30～/11:00～/11:30～の30分ごと予約枠を用意しております）

ラムダ技術部 公式Xより

--

今年も神戸高専祭にて限界節約料理を提供できることになりました

今回はキッチンカーの形態にすることで、前回食品衛生上の観点から断念せざるを得なかった節約手法も取り入れたクリエイティブな料理を作ります！

プロと組んだのと今回はスタッフに一流の報酬を支払いたいため、とても値上がりしましたが、ご興味あればぜひ覗いて見てください！！

（本当に安くておいしいホットドッグを食べたければ高専近くのコストコ神戸倉庫店に行くのがおすすめです）

--

出店概要

第62回神戸高専祭(https://kcctfes.jp/)

会場：神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町８丁目３番地)

日程：2025年10月25日（土）・26日（日）

時間：10月25日 10:00～16:00／10月26日 10:00～15:00

※25日の10:00～12:00は整理券制となります。こちら(https://d.pass-store.jp/products/1025-lambda)から予約をお願いします。

（10:00～/10:30～/11:00～/11:30～の30分ごと予約枠を用意しております）

商品ラインナップ

限界節約ホットドッグ（ケチ） \500（税込）

限界節約はみだしカツサンド（ケチ） \400（税込）

限界節約アメリカンドッグ（ケチ） \600（税込）

限界節約乳酸菌ドリンク（ケチ） \200（税込）

株式会社TwoGate

「株式会社TwoGate」は、コミュニティとコマースの融合をテーマにプロダクト開発を行うソフトウェア会社です。手がけているECサイトは200サイトを超え、2019年・2022年にShopify Awardを受賞。これまでに提供したiOSおよびAndroid向けアプリは150を超え、クライアントは国民的アーティスト、キャラクターIP、出版社、放送局、YouTuber、クリエイターなど多岐にわたります。「ものづくり」「エンジニアリング」をする力を重視したサービス提供を行っています。

・本社所在地 ：東京都世田谷区代田5-13-8 代田フラット101

・代表：小林輝紀

・URL：https://twogate.com