MAIAM WINES（マイアム ワイン）、【数量限定】「プティ・ボジョレー2025」予約販売を開始

MAIAM WINES（マイアム ワイン）を提供する株式会社MAIAM（本社：東京都港区 代表取締役：野木麻衣）は、ボジョレー・ヌーヴォー解禁に向けて、特別な新酒「Petit Beaujolais（プティ・ボジョレー）」の予約販売を開始いたしました。毎年11月第3木曜日に世界同時解禁される“その年だけのワイン”を、MAIAMならではのこだわりで厳選・瓶詰めし、2本セットでお届けいたします。

「プティ・ボジョレー2025」ボジョレー・ヌーヴォーの“いま”を切り取る、100mlの特別体験

ボジョレー・ヌーヴォーは、その年に収穫されたブドウだけを使って仕込まれる、まさに“一期一会”のワイン。いちごやさくらんぼを思わせる香り、みずみずしい果実味と軽やかな酸味が調和した味わいは、秋の風物詩として世界中で親しまれています。

MAIAMではこのたび、100mlサイズで気軽に楽しめる「プティ・ボジョレー」セットを数量限定で販売開始。ご自宅での特別な乾杯はもちろん、ギフトとしても贈りやすいサイズ感で、ボジョレー・ヌーヴォーの魅力を手軽にご堪能いただけます。

今年だけの味わい─『ボジョレー・ヌーヴォー《ロリジーヌ》2025年』

今回お届けするヌーヴォーは、フランス・ボジョレー地区の4人の醸造家による共同作品『ロリジーヌ（L’Origine）』。 以下の生産者によって手がけられた、テロワールと自然を尊重した“アルティザン精神”が息づく1本です。

- パスカル・オフラン氏（ドメーヌ・オフラン）- ジャン＝ミッシェル・デュプレ氏（ドメーヌ・デュプレ）- ローラン・ゴティエ氏（ドメーヌ・ゴティエ）- ロベール・ペルー氏（ドメーヌ・ペルー）

この4人からなるグループ「テロワール・オリジネル」は、1997年より活動を続ける醸造家ユニット。“職人的ブドウ栽培家”としての誇りと、土地への深い敬意をもって、毎年丁寧にワイン造りに向き合っています。

おすすめのペアリングと楽しみ方

フレッシュな果実味をもつこのワインには、生ハムやソーセージなどのシャルキュトリがおすすめ。チーズやバゲットを添えれば、豊かな食卓が完成します。

秋の夜長、ご家族や友人と、あるいはご自身へのご褒美として、特別なひとときをお楽しみください。

「プティ・ボジョレー2025」 販売ページ

https://maiamwines.com/products/petit-beaujolais(https://maiamwines.com/products/petit-beaujolais)

MAIAM WINES (マイアム ワイン)について

MAIAM WINESは、フランス各地の厳選ワインを、特許製法で100mlボトルに瓶詰めしたワインギフトの革新ブランドです。

高級ワインを“グラス一杯から”楽しめる新しい形を提案し、自宅で気軽に豊かな時間を過ごせるワイン体験を提供しています。

ボルドーのパートナー企業WIT社の特許技術により、通常ボトルと同等の品質を実現。全てのラベルは生産者の許諾を得て、オリジナルのエチケットデザインを採用。贈り物にも安心して選ばれています。

株式会社MAIAM 会社概要

社名：株式会社MAIAM（マイアム）

所在地：東京都港区元麻布3-10-9

代表者名：野木 麻衣

事業内容：ワインの輸入・オンライン販売・卸売業・プロデュース業

公式サイト：https://maiamwines.com

instagram：https://www.instagram.com/maiamwines/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAIAM 広報担当

