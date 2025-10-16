【Wiz×フィールドデザイン社】販売代理店契約を締結

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、この度、観光分野に特化したウェブ・グラフィック・映像制作を手掛ける株式会社フィールドデザイン（本社：長野県長野市 代表取締役社長：宮下 義弘、林 光太朗、以下「フィールドデザイン」）と、販売代理店契約を締結いたしました。

本契約により、WizのWizサイネージ（フロサウナTV、ドクタールームサイネージ、レブナイズビジョン等）とフィールドデザインのサービスを連携させた総合的な提案が可能となります。

背景

観光業界では、地域の魅力を国内外に広く発信するために、デジタルサイネージや動画コンテンツを活用した情報発信のニーズが高まっています。Wizは、自社メディア事業として展開するサイネージサービスをさらに強化するため、観光分野に強みを持つフィールドデザインと販売代理店契約を締結しました。

Wizサイネージとは

Wizサイネージは、屋外、店頭、公共空間などあらゆる場所で、ディスプレイなどの電子表示器を活用し、効果的な情報発信を実現するWizのメディア事業です。

これまで、自社開発・提供の「フロサウナTV」「ドクタールームサイネージ」「レブナイズビジョン」など、さまざまな場所・用途に応じたサイネージサービスを展開してまいりました。それぞれのノウハウをもとに、より多様なロケーション・媒体を組み合わせた提案を強化してまいります。

今後の展望

今後、フィールドデザインとの連携により、観光施設や地域イベントでのデジタルサイネージや映像コンテンツなどを活用したプロモーション展開を進め、観光・地域活性化分野への事業拡大を目指します。両社のノウハウを組み合わせることで、サイネージ・映像・ウェブ・グラフィックを連動させて地域の魅力を効果的に発信し、観光需要の拡大や地方創生への貢献につなげてまいります。

株式会社フィールドデザインについて

株式会社フィールドデザインは、観光分野に特化したウェブサイト制作、グラフィックデザイン、映像制作を通じて地域の魅力を発信し、自治体や観光事業者と連携して地域活性化に貢献していきます。



【会社概要】

社名：株式会社フィールドデザイン

URL：https://field-design.jp/

設立：2015年10月21日

代表者：宮下 義弘、林 光太朗

事業内容：ウェブデザイン事業、グラフィックデザイン事業、プロモーションムービー事業、ツーリズムプランニング事業

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表取締役社長 ：山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/