【ゴルフ場広告】2025年12月枠の募集を開始！【ゴルフクラブ四條畷×アドボックス】

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）が展開するデジタルサイネージ広告「xAdbox（アドボックス）」は、効率的な広告投資をお考えの広告主様に向けて、ゴルフ場サイネージ広告「GOLF xAdbox（ゴルフアドボックス）」の2025年12月枠の募集を開始しました。

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service

■高所得層・経営層への直接リーチで予算を有効活用

今回の「2025年12月枠プロモーション広告」は、大阪市内より約30分と抜群のアクセスを誇る豊かな自然あふれる金剛生駒紀泉国定公園の中にある「ゴルフクラブ四條畷」の個室トイレおよび施設内に設置された大型デジタルサイネージで配信されます。

利用者は部長以上の会社役員や意思決定者が多く、高所得層や経営層に直接リーチできる広告媒体として注目されています。余った予算を効果的に活用し、ターゲット層へのインパクトを最大化しませんか？

「貴社の広告予算を有効に活用し、確実にターゲット層へアプローチしませんか？」

■ゴルフクラブ四條畷とは

重要文化財に指定された綿業会館、廣野ゴルフ倶楽部ハウス建築などで知られる渡辺節の設計で建てられたクラブハウスは、60年近い歴史を経て今なお開場当時の風格をたたえております。

コース設計は佐藤儀一。井上誠一・上田治と並んで３傑と言われたその手腕をいかんなく発揮し、恵まれた地形をそのまま生かした戦略性に富む山岳コースを作り上げました。

中でも、15番「龍の爪」17番「まむし谷」など名物ホールでは、初心者から上級者まですべてのプレイヤーにゴルフの楽しさを味わっていただくことができ、感度の高い富裕層や経営者層を中心に、多くの来場者が訪れています。

■空き枠を活用した柔軟なプランニング

2025年10月および11月の一部配信枠もご用意しています。短期間で成果を求める広告主様にとって、スピーディにターゲットへアプローチできる絶好のチャンスです。

■ご予算に応じたプランニングをご提案

アドボックスでは、広告主様のご予算や目的に応じた柔軟なプランニングを行っております。ゴルフ場以外にも百貨店やスポーツジムなど多様な設置先での広告展開が可能です。この機会を活かして、ターゲット層への効果的なアプローチを実現してください。

■資料ダウンロードのご案内

ゴルフ場広告の成功事例や導入事例をまとめた資料をご用意しております。

以下のリンクからダウンロードいただき、広告導入をご検討ください。

■株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月

URL：https://any-ad.co.jp/

事業内容：

アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営

メディア開発事業：新規メディアの開発と提供

オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援

マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援