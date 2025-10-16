全国型市場公募地方債「のと復興応援ボンド」を発行します

石川県

石川県では、令和６年能登半島地震及び奥能登豪雨からの復旧・復興に向けて、機関投資家等から資金を募る、全国型市場公募地方債「のと復興応援ボンド」を新たに発行します。

金融市場において、全国から資金を募る市場公募債として、「復旧・復興」をテーマとする県債の発行は、全国で初めての試みとなり、調達額は１００億円とし、来年２月頃の発行を予定しています。

調達した資金は、「能登の復旧・復興」の財源として、

・災害時の避難所となる県立学校体育館の空調整備や、

・のと里山海道や国道２４９号などの緊急輸送道路の防災対策、

・のと里山空港や金沢港・七尾港の防災拠点の機能強化、

などの「地震・豪雨からの復旧・復興」の取り組みや、「今後に備えた防災・減災対策」等に活用します。

また、１１月に東京都内で開催する「復興祈念シンポジウム」でＰＲするなど、「のと復興応援ボンド」の調達を通じて、機関投資家の方々をはじめ、全国の皆さんに復旧・復興を発信し、能登への関心をつなぎとめ、地震・豪雨の風化防止にもつなげていきたいと考えています。

（参考）「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨復興祈念シンポジウム」

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/souzoutekifukkousuishin/r07symposium.html