ASUSから、クリエイター向けグラフィックボード『PROART-RTX5080-O16G』『PROART-RTX5070TI-O16G』を発売
シー・エフ・デー販売株式会社
PROART-RTX5080-O16G
PROART-RTX5070TI-O16G
- クリエイター向けのミニマルなデザイン。
- 2.5スロット厚のトリプルファンを搭載、優れた冷却性能で安定動作。
- USB Type-Cによる映像出力が可能。
- ベイパーチャンバーによる優れた冷却性能。
- デュアルBIOSで、パフォーマンスモードと静音モードを切り替え可能。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1033_1_4b29062159739f01ba3cfac072b190e3.jpg?v=202510160527 ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/proart-rtx5080-o16g.html
- クリエイター向けのミニマルなデザイン。
- 2.5スロット厚のトリプルファンを搭載、優れた冷却性能で安定動作。
- USB Type-Cによる映像出力が可能。
- ベイパーチャンバーによる優れた冷却性能。
- デュアルBIOSで、パフォーマンスモードと静音モードを切り替え可能。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1033_2_fd94cc63a113b97b7bb55a786f97abb4.jpg?v=202510160527 ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/proart-rtx5070ti-o16g.html
PROART-RTX5080-O16G
PROART-RTX5070TI-O16G
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、GeForce RTX 5080搭載グラフィックボード『PROART-RTX5080-O16G』と、GeForce RTX 5070 Ti搭載グラフィックボード『PROART-RTX5070TI-O16G』を発売します。
2025年10月17日発売予定です。
PROART-RTX5080-O16G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5080 トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
- クリエイター向けのミニマルなデザイン。
- 2.5スロット厚のトリプルファンを搭載、優れた冷却性能で安定動作。
- USB Type-Cによる映像出力が可能。
- ベイパーチャンバーによる優れた冷却性能。
- デュアルBIOSで、パフォーマンスモードと静音モードを切り替え可能。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1033_1_4b29062159739f01ba3cfac072b190e3.jpg?v=202510160527 ]
想定売価：\259,980前後(税込)
発売予定：2025年10月17日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/proart-rtx5080-o16g.html
PROART-RTX5070TI-O16G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
- クリエイター向けのミニマルなデザイン。
- 2.5スロット厚のトリプルファンを搭載、優れた冷却性能で安定動作。
- USB Type-Cによる映像出力が可能。
- ベイパーチャンバーによる優れた冷却性能。
- デュアルBIOSで、パフォーマンスモードと静音モードを切り替え可能。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1033_2_fd94cc63a113b97b7bb55a786f97abb4.jpg?v=202510160527 ]
想定売価：\187,980前後(税込)
発売予定：2025年10月17日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/proart-rtx5070ti-o16g.html